Ein Märchen in Rot-Weiß

Die Gruppe Fantasy, Ria Richter, Holger Braun, Christiane II. und Markus Gutschalk, Bürgermeister mit Christiane II. und Tanzmariechen.

Lampertheim. Es war einfach märchenhaft: Liebreizende Prinzessinnen in zauberhaften Tüllkleidern schwebten herein, dazu Prinzen in schmucken Uniformen oder in einem edlen Wams und mit prächtigem Federkopfschmuck. Jede Hoheit wurde von einem stattlichen Gefolge begleitet. Orden, Geschenke und Glückwünsche wurden auf der Bühne ausgetauscht und eine meterlange Festtafel lud zum Schlemmen ein.

Das Ordensfest des 1. Carneval-Clubs Rot-Weiß (CCRW) 1956 Lampertheim war eine rauschende Gala. Auch weil der Verein in dieser Kampagne seinen 60. Geburtstag feiert und die Gruppe Fantasy ihr 33-jähriges Bestehen. Rund 85 Fastnachtsvereine, Karnevalsgremien oder närrische Institutionen machten ihre Aufwartung im Saal der Zehntscheune. Den Sektempfang übernahmen die Gardemädels des CCRW und die Melodien der "Zwoa Spitzbuam" begleiteten die Gäste beschwingt auf ihre Plätze.

Die rot-weißen Gastgeber waren als Organisationsmanager im Einsatz und gewährleisteten einen reibungslosen Ablauf. Mit drei kräftigen "Helau" eröffnete Sitzungspräsident Markus Gutschalk den närrischen Reigen. Er dankte den fleißigen Helfern, die das Fest ausgestaltet und das exzellente Buffet zubereitet hatten. Stadtprinzessin Christiane II. verkündete ihr Motto: "Ich wünsche uns allen eine närrische Zeit, stets lustig, fröhlich und Heiterkeit."

Doch bevor die erste Ordensrunde starten konnte, führte Vize-Präsident Holger Braun die Taufe von Claus-Dieter Müller durch. Ein Konfettiregen ergoss sich über Müllers Kopf: Von nun an ist er ein neues Elferratsmitglied. Dann eroberte Lampertheimer Prominenz die Bühne. Darunter die Senatoren Bürgermeister Gottfried Störmer, Fritz Götz, Erster Stadtrat Jens Klingler und Helmut Hummel. Auch Spargelkönigin Stefanie II., der stellvertretende Seniorenbeiratsvorsitzende Heinz- Dieter Schäfer und der SPD-Fraktionsvorsitzende Marius Schmidt erhielten die zwei Orden des CCRW. Aufgrund des 60. Jubiläums gibt es in der Kampagne einen besonders üppigen Jahresorden: eine mehrstöckige Geburtstagstorte mit dem eingravierten Kampagnemotto: "Rot-Weiß sind unsere Farben, davon können wir nicht genug haben" und den Prinzessinnenorden.

Beste Wünsche aus dem Rathaus

Die Orden wurden von Stadtprinzessin Christiane II., Sitzungspräsident Markus Gutschalk, Vize-Präsident Holger Braun und Prinzessinnenbegleiterin Ria Richter überreicht. Stadtchef Störmer betonte, dass der CCRW aus Lampertheim nicht wegzudenken sei. Auch Majestät Christiane II. erhielt beste Wünsche vom Rathauschef. Gratulation kam von Kurt Muntermann als Ersten Vorsitzenden des MGV 1892 Sängerbund Hüttenfeld.

Die CCRW-Narren freuten sich besonders über die Lampertheimer Abordnungen: das Carnevals-Gremium Blau-Weiß im Wassersportverein mit ihrer Sitzungspräsidentin Christa Müller, der Lampertheimer Karneval Verein mit seinem Sitzungspräsidenten Lutz Krieger und die Mondhexen Lu-La kamen mit Owwerhexe Petra Dembski angeflogen. Aus der Sonnenstadt eilte Stadtprinzessin Ann-Cathrin I. mit einem Hofstaat der Vereins AG herbei sowie Vertreter des HCV Bürstadt und des DFC unner uns.

An Eleganz und Humor war das Mannheimer Stadtprinzenpaar Kim I. und Christopher I., des Karnevalvereins Fröhlich-Pfalz, kaum zu übertreffen. Da Prinz Christopher I. einen Tag zuvor erst inthronisiert wurde, versüßte ihm CCRW-Vorsitzender Freddy Herweck den Thron mit einer Packung Schaumküsse. Der sich anschließende Schneewalzer, gespielt von den "Zoa Spitzbuam", lud die närrischen Abordnungen zum kollektiven Schunkeln ein.