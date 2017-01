Ein Paradies für Amphibien und Co.

Lampertheim. Naturschützer sind hart im Nehmen. Das zeigte auch der Arbeitseinsatz des Naturschutzbundes Lampertheim (NABU) am Samstagvormittag. Trotz Kälte und Schnee kamen Mitglieder der Ortsgruppe zur ehemaligen Storchenstation, um ein neues Biotop anzulegen.

Zweiter Vorsitzender Klaus Feldhinkel ließ die Motorsäge an und Ralf Gerlach die Motorsense. Bei der Gruppe lief die Arbeit Hand in Hand, es bedurfte keiner langen Diskussionen. "Dieser Ort ist ein Paradies für Amphibien, Reptilien, Insekten und Vögel. Aber er muss auf das Frühjahr vorbereitet werden", erläuterte Anke Diehlmann. Daher wurden am Teich die Hecken und Bäume zurückgeschnitten. Der Grund: Wenn zu viel Laub von Sträuchern und Bäumen in den Teich fiele, bildeten sich giftige Faulgase, so Diehlmann.

Tümpel im Garten

Doch warum bei Minusgraden ausrücken? "Wir müssen schon jetzt mit den Mäh- und Schneidearbeiten anfangen, weil wir sonst mit unserer Arbeit nicht rumkommen", erklärte Gärtnermeister Klaus Feldhinkel. Wenn es nämlich etwas wärmer werde und alles austreibe, sei ein Rückschnitt der Gehölze nicht mehr angebracht. Zudem achteten die Naturschützer darauf, dass Bäume verschiedener Altersstufen nebeneinander wachsen. Und manche grasähnliche Pflanzen, die auf dem Gebiet im vergangenen Sommer zu üppig gewachsen waren, wurden nun im vertrockneten Zustand abgesenst.

In solch einem großen Ausmaß sei das Wachstum unerwünscht, sagten die Naturschützer. Deshalb wurde nun Platz gemacht, damit sich im Frühjahr die neuen Pflanzen gut entwickeln können. "Wir betreiben Landschaftspflege, so wie es in der Natur das Großvieh tut", erklärte Feldhinkel. Doch die entfernten Äste und Zweige wurden nicht zum Schreddern weggetragen. Die Naturschützer Dieter Melchior und Stephanie Ackermann sammelten stattdessen die Hölzer ein und schichteten einen Totholzhaufen auf. Das Schnittgut solle Lebensraum für Kleintiere bieten, so Feldhinkel. Anke Diehlmann wies außerdem darauf hin, dass schon ein winziger Tümpel im Garten für Insekten nützlich sei. Bereits aus einem mit Wasser gefüllten Waschzuber könnten Tierfreunde etwa einen Miniteich anlegen, in den Wasserpflanzen gesetzt werden. Diese zögen beispielsweise Libellen an. Und pflanze man noch blühende Kräuter oder andere Blühpflanzen, dann dienten auch diese als Nahrungsquelle.

Den Lampertheimer Naturschützern machten die immer steriler werdenden Gärten Sorgen, weil durch diese Flächen Insekten verhungerten. Dabei könnten selbst Steingärten zum Biotop werden und einen Lebensraum für Pflanzen, Vögel und Insekten bieten.

Auf die richtige Bepflanzung komme es allerdings an, denn je vielfältiger die Pflanzenwelt sei, umso reicher sei auch das Tierleben in einem bestimmten Raum, betonten die Nabu-Mitglieder. roi