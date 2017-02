Neuschloss. Am Mittwoch, 1. März, 20 Uhr, wird im Gemeinderaum der Evangelischen Johannesgemeinde am Ahornplatz in Neuschloß ein Film gezeigt: Die 13-jährige Grace MacLean und ihre Freundin Judith unternehmen einen Ritt. An einem vereisten Abhang verlieren die Pferde den Halt und rutschen mit den Reiterinnen hinunter auf eine Straße, wo ein herannahender Truck nicht mehr ausweichen kann. Judith und ihr Pferd sind sofort tot, Grace und ihr Pferd Pilgrim überleben schwer verletzt. Vielleicht kann der Rancher Tom Booker aus Montana helfen, der die "Pferdesprache" besonders gut beherrscht. (Der Filmtitel darf aus rechtlichen Gründen nicht genannt werden.) zg