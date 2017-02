Ein Stück weiter in Richtung Normalität

Lampertheim. Die erste Nacht in den eigenen vier Wänden: Teamleiterin Nina Wurzrainer erinnert sich noch gut an den 15. Oktober 2014, als die ersten acht Bewohner ins Lampertheimer Wohnprojekt für geistig behinderte Menschen einzogen. "Ein spannender Moment für uns im Falterweg", lacht Nina Wurzrainer, "denn die meisten hatten bis dahin bei ihren Eltern gelebt."

Rund zweieinhalb Jahre sind vergangen. Mittlerweile hat sich die Zahl der Bewohner auf 16 erhöht. "Und wir sind in unserem eigenen Alltag angekommen", sagt die Sozialpädagogin nicht ohne Stolz. In dem Wohnheim gibt es nur ein Einzelappartement. Ansonsten werden WGs angeboten. "Da muss man natürlich schauen, wer da zu wem passt", erklärt Nina Wurzrainer die Zusammensetzung der Bewohner. Die meisten sind zwischen 20 und 30 Jahre. Die 13 Männer und drei Frauen stammen aus Lampertheim, Mannheim, Bürstadt, Bobstadt und Viernheim und können durch die räumliche Nähe gut Kontakt zu ihren Familien halten.

Besonders erstaunlich sei, wie schnell einige der Frischausgezogenen selbstständig geworden seien. "Eine Mutter hatte in Vorgesprächen erzählt, dass ihr Sohn nur mit ihr sprechen würde", berichtet Wurzrainer. Sie befürchtete wohl Abnabelungsprobleme. "Als die Mutter den Sohn allerdings hier das erste Mal absetzte, sagte der: ,Tschüss Mama, ich geh' mit den anderen mal Eis essen' und machte sich auf den Weg." Einer seiner Mitbewohner hat gelernt, alleine die Socken anzuziehen; alle sind gehalten, die Arbeiten im Haushalt mit Hilfe zu erledigen. Hauswirtschaftskräfte sind in dem Wohnheim nicht beschäftigt.

Immer Mitarbeiter vor Ort

"Wir möchten, dass die geistig behinderten Menschen so normal wie möglich leben", betont die Teamleiterin. Von außen sind die drei miteinander verbundenen Häuser im Falterweg auch nicht als Wohnheim erkennbar. Dennoch bietet die Nieder-Ramstädter Diakonie (NRD) als Träger in der Spargelstädter Wohneinheit eine stationäre Betreuung an. Will heißen: Immer wenn ein Bewohner da ist, ist auch ein Mitarbeiter vor Ort. Auch nachts.

Tagsüber schwärmen alle Bewohner im Normalfall zum Arbeiten aus. Der Großteil ist bei der Behindertenhilfe Bergstraße beschäftigt - an den Standorten Bensheim und Lorsch in den Bereichen Montage und Verpackung, in der Küche oder der Gärtnerei. Wenn sie zurückkommen, sind Hobbys oder Einkaufen angesagt. "Am Anfang sind wir im Discounter an der Kasse aufgefallen. Mittlerweile kennen uns Angestellte und Kunden dort", schmunzelt Nina Wurzrainer.

Die Lampertheimer seien ein sehr offener Menschenschlag, meint die Sozialpädagogin. Zwischenfälle habe es bislang kaum gegeben. "Wir versuchen, Berührungsängste abzubauen und Inklusion vorzuleben", betont sie. Daher beteiligt sich die Gemeinschaft aus dem Falterweg etwa am "Tag der offenen Höfe" in Lampertheim oder am Weihnachtsmarkt in Bürstadt.

Im Falterweg selbst fühlen sich die Bewohner und das Mitarbeiterteam gut aufgenommen. Nachbarn kommen bisweilen herüber, um Äpfel oder selbst gemachten Wurstsalat vorbeizubringen, schicken Glückwunschkarten zu den Feiertagen, halten ein Schwätzchen auf der Straße.

"Doch zwischendurch ist es auch schon zu Unmut gekommen", berichtet Nina Wurzrainer. Der Grund: Die Nachbarn fühlten sich durch die Lautstärke gestört, in der die Bewohner im Garten diskutierten.

"Wir bitten die Leute dann, mit unseren Bewohnern zu sprechen und ihnen zu erklären, dass das nicht geht", so die Sozialpädagogin. Sie habe auch nichts dagegen, wenn im wiederholten Fall von Ruhestörung mal die Polizei auf der Matte stünde. "Behindert zu sein, bedeutet nämlich nicht, einen Freifahrtschein für alles zu haben."

Im Allgemeinen aber verlaufe das Zusammenleben harmonisch. Daher haben Nina Wurzrainer und ihre NRD-Kollegen ein neues Ziel: Sie würden sich freuen, wenn die Bewohner des Projekts im Falterweg in Lampertheimer Vereinen Fuß fassen könnten.

"Wir sind uns bewusst, dass man das langsam angehen muss. Aber es wäre für uns alle ein riesiger Schritt nach vorne", meint die Sozialpädagogin. Ein Stück weiter in Richtung Normalität.