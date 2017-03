Ein Tütchen Reis steht für Gerechtigkeit

Beim Weltgebetstag in der katholischen Herz-Jesu-Gemeinde in Hüttenfeld stand das Thema globale Gerechtigkeit im Mittelpunkt.

Hüttenfeld. Unter dem Motto "Was ist denn fair?", kamen Frauen der katholischen Pfarrgemeinde Herz-Jesu in Hüttenfeld zum Weltgebetstag zusammen. Zu Beginn des Gottesdienstes stellten Jugendliche aus der Pfarrgemeinde das Titelbild des Weltgebetstages "A glimpse of the Philippine situation" (ein flüchtiger Eindruck der Situation auf den Philippinen) anhand eines Puzzles vor.

Zum Thema kamen mit Merlyn, Celia und Editha drei fiktive Frauen zu Wort, deren Geschichten auf wahren Begebenheiten beruhten und von Armut, Ausbeutung, Migration und den dramatischen Folgen des Klimawandels berichteten. Ihre Schicksale wurden authentisch von Frauen der katholischen und evangelischen Gemeinden aus Hüttenfeld und Neuschloß wiedergegeben.

Passend zum Thema "Selbstverpflichtung zur Solidarität" erhielten alle Teilnehmer kleine Tütchen mit fair gehandeltem Reis. "Mischen Sie diese Reiskörner doch unter den Reis, den Sie in nächster Zeit kochen. So können sich alle, die mitessen, an der weltweiten Verbundenheit durch den Weltgebetstag freuen", luden die Frauen die Gottesdienstbesucher ein.

Der Weltgebetstag der philippinischen Christinnen soll zum Einsatz für eine gerechte Welt ermutigen. Ein Zeichen dafür war die eingesammelte Kollekte in Höhe von 427 Euro, die für die weltweite Unterstützung von Frauen- und Mädchenprojekten bestimmt war. Darunter sind acht Partnerorganisationen auf den Philippinen, die sich für politische und gesellschaftliche Beteiligung sowie die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Kindern engagieren.

Bevor dann die Gebetsstunde mit dem alten Abendlied "Der Tag ist um, die Nacht kehrt wieder" endete, wurde die Kerze zum Weltgebetstag weitergereicht an die Frauen der evangelischen Kirchengemeinde in Hüttenfeld. Dort findet die Aktion 2018 statt. ron