Lampertheim. Ungeniert marschierte ein junger Mann am Donnerstag um die Mittagszeit durch den Hof zu einem Haus in der Lilienthalstraße. Durch die unverschlossene Haustür gelangte er ins Innere und schaute sich in verschiedenen Räumen um. Als er von der Hausherrin überrascht wurde, gab er an, eine Umfrage im Auftrag des Studentenwerkes zu machen und verschwand. Im Nachhinein fielen der älteren Dame geöffnete Schubladen und Schranktüren auf. Gestohlen wurde jedoch nichts.

Die Polizei in Lampertheim ermittelt jetzt wegen versuchten Diebstahls und sucht Zeugen, die den schlanken Mann bemerkt haben. Er ist etwa 20 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Der Mann hat rotblonde kurze Haare und war mit einem Wollschal und einer bräunlichen Stoffjacke, ähnlich einer Winterjacke, bekleidet. Wer mehr über den Gesuchten sagen kann, wird gebeten, sich bei den Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe zu melden. Telefon: 06206/9 44 00. pol