„Eine Stadt ist nie fertig“

Lampertheim. Als eine von 20 hessischen Städten ist Lampertheim ins Förderprogramm des Landes für den Stadtumbau aufgenommen worden. Am Mittwochabend hat sich eine Lokale Partnerschaft konstituiert, in der Vertreter von Verwaltung, Fraktionen, Interessengruppen und Institutionen mitwirken. Ziel ist es, möglichst viele Bürger am Konzept für den Stadtumbau zu beteiligen. Den Prozess koordiniert Stefan Groß, Städteplaner in der Lampertheimer Bauverwaltung.

Herr Groß, Stadtumbau ist ein Begriff, der hohe, vielleicht zu hohe Erwartungen provoziert.

Stefan Groß: Wenn man den Begriff wörtlich nimmt, kann das in gewisser Weise geschehen. Aber Stadtumbau lässt sich nicht nur in Zement und Mörtel fassen. Sondern es geht um die Entwicklung und Aufwertung von Lebensqualität in einer Stadt insgesamt.

Stefan Groß und der Stadtumbau in Hessen Stefan Groß (36) hat in Kaiserslautern Raum- und Umweltplanung studiert. Anschließend hat er sich in Werdohl (18 000 Einwohner) im Sauerland mit dem Stadtumbau befasst. Er arbeitet seit Jahresbeginn im Bau-Fachbereich bei der Lampertheimer Stadtverwaltung. Dort koordiniert er die Prozesse im Zusammenhang mit dem Stadtumbau. Ziel des Förderprogramms "Stadtumbau in Hessen" ist es, Stadt- und Siedlungsentwicklungen an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Mitberücksichtigt wird dabei auch die soziale Infrastruktur unter den Bedingungen des demografischen Wandels. Die Steigerung der Wohn- und Lebensqualität in den Kommunen ist das übergeordnete Ziel des Stadtumbaus. urs

Besteht hier nicht dennoch eine gewisse Gefahr der Überfrachtung? Stadtumbau bezieht sämtliche Faktoren ein, die für das Leben in einer Stadt relevant sind. Da droht der Stadtumbau doch ziemlich komplex zu werden.

Groß: Das ganze Leben ist komplex. Und wir wollen nichts weniger, als das Leben in Lampertheim verbessern, attraktiver gestalten, Problemlagen ausmerzen. Dabei muss man natürlich darauf achten, sich nicht zu verzetteln. Deshalb haben wir mit der Lokalen Partnerschaft und dem Büro NH ProjektStadt einen Organisationsrahmen geschaffen, der den weiteren Prozessweg klar absteckt.

Sie haben zuvor den Stadtumbau in Werdohl im Sauerland koordiniert. Was ist dort passiert?

Groß: Die Stadt hat sich vor allem baulich verändert. So wurde das leerstehende Bahnhofsgebäude saniert. Dort befinden sich nun ein Heimatmuseum, eine Bäckerei, eine Wohnungsbaugesellschaft und eine Kinderwerkstatt. Das hat Kettenreaktionen ausgelöst: Im Umfeld wurden Häuserfassaden erneuert, ein Markt hat sich angesiedelt, ein weiterer will sich vergrößern. Die Menschen sind aufgeschlossener geworden und interessieren sich stärker für die Geschicke ihrer Stadt.

Was macht Sie zuversichtlich für Lampertheim?

Groß: Die Menschen, die am ersten Treffen der Lokalen Partnerschaft teilgenommen haben, sind hochmotiviert, sie haben gute Ideen und können Probleme auf den Punkt bringen.

In welche Richtung wird sich Lampertheim verändern?

Groß: Ich glaube nicht, dass Lampertheim eine Tourismusstadt wird, in der Menschen zwei Wochen lang Urlaub machen. Aber ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass Lampertheim sich zum beliebten Ausgangspunkt von Ausflügen in die Region entwickeln könnte.

Eines der Kriterien, warum Lampertheim gefördert wird, sind die Naturlandschaften. Liegen hier Entwicklungspotenziale?

Groß: Das wird ein Schwerpunkt sein. Denn über solche Naturpotenziale verfügt nicht jede Kommune.

Wann hört die Zeit der Konzepte auf, und wann wird vom Stadtumbau etwas zu sehen sein?

Groß: Konzepte müssen sein, damit man weiß, was gemacht werden soll. Man benötigt einen roten Faden, an dem man sich entlanghangeln kann. Aber schon in diesem Jahr wird einiges passieren, so sind Maßnahmen im Stadtpark geplant. Weitere werden im kommenden Jahr, spätestens 2019 folgen.

Was für Senioren gut ist, muss nicht für Jugendliche gut sein. Wie stellt man Schnittmengen zwischen den Interessengruppen her?

Groß: Man muss miteinander reden. Was für den einen gut ist, muss für den anderen aber nicht automatisch schlecht sein. Natürlich sollte ich nicht ausgerechnet da, wo sich besonders viele Ältere wohlfühlen, einen Skaterpark anlegen. Andererseits mag es Projekte geben, bei denen sich Ältere um Jüngere kümmern und umgekehrt.

Wie wird der Prozess nach dem 30. September am Laufen gehalten?

Groß: Bis 30. September soll ein Entwurf des Konzepts beim Land eingereicht werden. Anschließend geht er zur Abstimmung in die parlamentarischen Gremien. Dort wird auch eine Maßnahmenliste beschlossen. In der Folgezeit werden diese Maßnahmen realisiert. Der formale Stadtumbau muss innerhalb der nächsten zehn Jahre abgeschlossen sein. Das heißt aber nicht, dass die Stadt dann fertig entwickelt sein wird. Eine Stadt ist nie fertig entwickelt. Denn die Voraussetzungen, die das Leben mit sich bringt, ändern sich auch für Kommunen beinahe täglich.