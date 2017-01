Einsatz für Fitness und guten Zweck

Lampertheim. Weihnachtsgeschenke gibt es bekanntlich immer am 24. Dezember. Die Frauen der Gymnastikgruppe der Martin-Luther-Gemeinde haben sich nicht ganz an das offizielle Datum gehalten, als sie den Jahresbetrag von 845 Euro an den Förderverein der Martin-Luther-Gemeinde überwiesen.

Es ist nun schon gute Tradition, dass am Ende eines Jahres die Sammelbüchse zugunsten einer guten Sache geleert wird. Dem Förderverein wird der Betrag zweckgebunden überwiesen als Dankeschön für das Überlassen des Saales während des vergangenen Jahres.

In der Vergangenheit konnte damit unter anderem schon ein Beitrag für die Heizung, die Jugendarbeit und die Paramente geleistet werden.

In diesem Jahr entschied man sich, eine Unterstützung für die Instandsetzung der neuen Eingangstüren für die Martin-Luther-Kirche zu leisten. Diese sind ebenso in die Jahre gekommen wie zuvor etwa die Fenster.

Spenden statt Kursgebühren

Da sich die Gymnastik-Gruppe der Martin-Luther-Gemeinde ständig wachsender Teilnehmerzahlen erfreut, steigt auch der Betrag für den guten Zweck von Jahr zu Jahr an.

Aktuell besteht die Gruppe an manchen Abenden aus ungefähr 18 Personen, die sich regelmäßig montags jeweils um 18 Uhr im großen Saal des Martin-Luther-Hauses treffen und unter der Leitung von Frau Lösch etwas für die steifen Knochen tun. Da Frau Lösch für den Kurs nach wie vor keine Gebühren erhebt, wird die Kasse an den Abenden immer wieder mit Ein- oder Zwei-Euro-Münzen gefüttert. Daraus erwächst im Laufe der Zeit ein stolzes Sümmchen, so dass sich am Jahresende jedesmal der Kassensturz lohnt. zg