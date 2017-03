Einstimmiges Wahl-Ergebnis

HOFHEIM. Einen harmonischen Verlauf nehm die Mitgliederversammlung des Tennisclubs in den Räumlichkeiten des Weingutes "Garst".

TCH-Chef Peter Bischer sprach die stabilen Mitgliederzahlen an und zeigte sich insbesondere über den Gruppenligaaufstieg der Herren 40 erfreut, denen er auch in der neuen Spielklasse eine gute Rolle zutraut. Nach dem abgeschlossenen Neubau der Umkleide und der Renovierung der fünf Plätze prognostizierte der erste Vorsitzende ein ruhigeres Fahrwasser seines Vereins in diesem Jahr.

Eric Nold, der scheidende Leiter der Finanzen, bilanzierte den höchsten Kassenbestand seit zehn Jahren und einen erwirtschafteten Überschuss. "Die großen Investitionen sind getätigt" so Nold, der den Club stabil aufgestellt sieht. Die beiden Prüfer Uschi Seibert und Heiko Schade bescheinigten eine vorbildliche Kassenführung, die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Gerhard Gugumus, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit, sprach von einer Aufwertung der Vereinszeitung durch den eingeführten Farbdruck an. Für das Schnuppertraining montags will der Verein mit einem Flyer werben. Der zweite Vorsitzende Timo Stasiak ging auf das sportliche Abschneiden der sechs Erwachsenenteams in 2016 ein. Neben dem Titel der Herren 40 ragten die zweiten Plätze der zweiten Mannschaft Herren 40 (Bezirk A), der Herren (Bezirksoberliga) und der Herren 65 (Bezirk A) heraus. Die Damen wurden Vierter in der Bezirksoberliga, die Herren 50 verpassten den Klassenverbleib in der Gruppenliga. Bewährt hat sich die Umstellung des Mixed-Wettbewerbs auf nur einen Tag, das Hannelore und Gerhard Gugumus gewannen. Den Daviscup-Modus, der über zwei Tage ausgetragen wurde, gewannen Hans- Jürgen Hechler und Alexander Rank. Bei dem zum zweiten Mal ausgetragenen Leistungsklassenturnier wurden die Herren 40 und 50 zusammengelegt, Christian Hahl holte sich den Sieg unter 14 Teilnehmern. Für die Medenrunde 2017 hat der TCH die Herren 40 (Gruppenliga), Herren 40-2 (Bezirk A), Herren (Bezirksoberliga), Herren 65 (Kreis A) und die Damen 30 (Bezirksoberliga) gemeldet und auch das Leistungsklassenturnier soll erneut angeboten werden.

Ausführlich fiel auch der Bericht von Jugendleiter Marek Büttel aus. Mit 66 Jugendlichen im Verein genießt der TCH eine Vormachtstellung in der Region. 45 Kinder nutzen das Trainingsangebot. Kati Benesova folgte auch Trainer Stefan Hofmann, mit Theresa Laubner konnte noch eine weitere Jugendtrainerin gewonnen werden. Fünf Nachwuchsteams nahmen an der Medenrunde teil und wurden erstmals überhaupt mit einer einheitlichen Tenniskleidung ausgestattet. Neben dem Jugendcamp führte Büttel in seinem Jahresbericht auch die durchgeführten Clubmeisterschaften und den Ausflug zur Sommerrodelbahn nach Waldmichelbach auf. Für dieses Jahr hat der TCH zwei Teams in der Altersklasse U14 gemeldet, weiterhin eine gemischte U 10, U 12 und U 18.

Veranstaltungswart Christian Hahl ging auf das Ortspokalturnier ein, das mit einem Sommernachtsfest abgeschlossen wurde. Gaudi pur versprach das erstmals am Kerbesamstag angebotene Mixedturnier.

Arbeitseinsatz am 1. April

Jürgen Gugumus, technischer Leiter, lobte nach der durchgeführten Grundsanierung den ausgezeichneten Zustand der Plätze während der Saison. Der erste Arbeitseinsatz in diesem Jahr ist am Samstag, 1. April, ab 10 Uhr möglich, um die Anlage auf Vordermann zu bringen. Die Saisoneröffnung ist am Sonntag, 23. April vorgesehen.

Einstimmig bestätigte die Versammlung in den durchgeführten Teilneuwahlen Peter Bischer als ersten Vorsitzenden, Timo Stasiak (2. Vorsitzender-Sport), Jürgen Gugumus (Leiter Technik), die neue Leiterin der Finanzen Marlene Wetzel und Hans-Peter Fiedler als Geschäftsführer. Neue Kassenprüfer sind Heiko Schade und Horst Geyer.

Nicht realisiert werden kann ein Antrag auf einen Zaun zwischen Tennisanlage und der Rinne. Allerdings votierte die Versammlung dafür, einen Sandkasten als Spielmöglichkeit für Kleinkinder auf der Anlage zu installieren. fh