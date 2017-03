Elegantes Hellgrau statt Pflaume

Lampertheim. Viel schneller als gedacht waren die Jugendlichen bei der Umgestaltung des JUZ. Am ersten Arbeitstag haben sie schon fast alle Wände neu gestrichen. Die Gruppen, die sich regelmäßig im Jugendcafé in der Zehntscheune treffen, haben sich schon länger eine farbliche Umgestaltung gewünscht.

Der Jugendbeirat und die städtische Jugendförderung haben die Wünsche abgefragt und die Renovierung geplant. Die finanziellen Mittel waren im Haushalt eingestellt, berichtet Marcel Getrost, der seit 2009 im JUZ beschäftigt ist - zuerst als Honorarkraft, dann im Anerkennungsjahr als Erzieher und seit zwei Jahren fest angestellt. Wer sich nicht mehr an das alte JUZ erinnern kann: Eine Mischung aus Rot und Pflaumenlila bestimmte die Farbgebung - und das schon seit 15 Jahren. "Damals war das eine höchst moderne Farbkombination", sagt Getrost lachend.

Im Jahr 2017 hat es den Jugendlichen eine eher elegante Gestaltung aus hell- und dunkelgrauen Tönen angetan. 25 Mädchen und Jungen waren vor Ort, klebten ab und strichen, zum Teil mehrfach. Die neue Farbe sollte schließlich decken.

Jugendzentrum JUZ Das JUZ befindet sich in der Zehntscheune in Lampertheim. Immer freitagnachmittags läuft die Renovierungsaktion dort, von 16 bis 22 Uhr. Der Jugendbeirat will über die Fortschritte regelmäßig auf Facebook und Instagram informieren. Infos auch beim Stadtjugendpfleger Marcel Getrost unter Telefon 06206/951-754 oder E-Mail jugendfoerderung@lampertheim.de

In dieser Woche müssten an den Wänden nur noch ein paar Kleinigkeiten ausgebessert und die eine Wand direkt im Eingangsbereich erledigt werden. "Ich hatte ursprünglich gedacht, wir schaffen jeden Freitag nur eine Wand, aber es waren alle so motiviert, dass es viel schneller ging." Getrost vermutet, dass sein eigenes Büro den Jugendlichen gut gefallen hat, denn es ist in Hell- und Dunkelgrau gestrichen. Die Farbe und Pinsel hat der Bauhof zur Verfügung gestellt.

Säulen erhalten apfelgrüne Farbe

Die Säulen sollen eine frechere Farbe bekommen, ein Apfelgrün. "Das steht für einen Farbtupfer und Frische", findet Getrost. Und eine Säule könnte man schnell mal neu streichen - eine ganze Wand nicht. Das Saubermachen nach der Streichaktion hat den Jugendlichen natürlich nicht so viel Spaß gemacht wie das Werkeln. "Aber das gehört dazu, und dadurch lernen sie auch, wie viel Mühe dahinter steckt", nennt Getrost den erzieherischen Ansatz, der hinter der ganzen Aktion steckt.

Weil alles so flink von der Hand ging, sind als Nächstes die Türen dran: Die Zargen und Türrahmen sollen auch ihre Farben wechseln und die Türblätter ebenfalls. Vielleicht kommt auch hier eine Kombi aus Grau und Apfelgrün? An eine Wand soll noch das JUZ-Logo - eventuell wird es gesprüht, eventuell mit der Schablonentechnik aufgebracht. "Wenn wir sprühen, müssten wir es mit einer Kleingruppe an einem Samstag machen", sagt Getrost.

Eventuell Berufsperspektive

Einige der beteiligten Jugendlichen befinden sich in einer handwerklichen Ausbildung und konnten mit Getrost gemeinsam die anderen anleiten. "Einer wird sogar Maler und Lackierer, das war ein Co-Betreuer", freut sich Getrost. Andere finden vielleicht durch die Aktion eine berufliche Perspektive, kann er sich vorstellen. Und Getrost hofft nicht zuletzt, dass die Besucher des JUZ jetzt pfleglicher mit dem Inventar umgehen.

Apropos Inventar: Neue Sitzmöbel sollen auch noch angeschafft und die Bar auch verschönert werden. "Eventuell werden wir sie mit Plexiglas verkleiden oder mit Metall, dass es so einen Industrielook bekommt - "die Jugendlichen recherchieren bereits eifrig im Internet und in Zeitschriften und bringen ganz tolle Ideen mit ein", lobt Getrost seine Schützlinge.