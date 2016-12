Die Mitglieder von "Focus unendlich" boten in der Kaiserstraße ein Foto-Shooting an und stellten Schnappschüsse aus. Bild: roi

Lampertheim. Weil dem Lampertheimer Familienvater Thomas Ueltzhöffer in der Woche wenig Zeit zum Einkaufen bleibt, machte er sich mit Ehefrau Pia und Tochter Hannah am Freitagabend auf den Weg in die Innenstadt, um entspannt und fröhlich schöne Dinge zu erwerben sowie zu Schlemmen. Die Familie wurde im Laden am Dom schnell fündig und kaufte anheimelnde Deko für ihr Heim.

Im Herzen der Stadt wurde das Candlelight-Shopping, eine Initiative des Vereins für Stadtmarketing und der Stadt Lampertheim gemeinsam mit den teilnehmenden Geschäften, regelrecht gefeiert. In oder vor den Läden standen gut gelaunte Menschen. Wie im italienischen Feinkostladen Cavatappi und vor Edingers Mehrwertladen. Viele Besucher nahmen das Angebot, bis 23 Uhr bei Kerzenschein einkaufen und genießen zu können, gerne an.

Für die Einzelhändler ist es auch der Endspurt im Weihnachtsgeschäft. Und für die Verbraucher ist die Einkaufsnacht kurz vor Weihnachten eine liebgewonnene Tradition geworden. Denn während des Shoppings bietet sich für sie die Gelegenheit, Weihnachtsstimmung einzufangen, sich mit Freunden zu einem Plausch zu treffen, ihre Geschenkideen zu verwirklichen. Aber nicht nur Spargelstädter strömten herbei. Die Besucher kamen aus allen Himmelsrichtungen und nutzten die attraktive Auswahl der mitwirkenden Geschäfte, Vereine und Institutionen. So lockten Einzelhändler mit einem Rahmenprogramm, weihnachtlichen Überraschungen, Schlemmereien und Rabatten. Wer die eingekauften Dinge nicht herumtragen wollte, gab sie einfach am Taschenparkplatz des Fotostammtisches "Focus unendlich" ab. Die Fotografen begeisterten auch mit einer Ausstellung ihrer Schnappschüsse und richteten ein umfassendes Live-Shooting aus.

Im Fotostudio Eichler gab der Lampertheimer Autor Manfred Krämer Auszüge aus seinem neuesten Werk, dem Rhein-Neckar-Krimi "MordsMarathon" zum Besten. Ihm zur Seite boten Holger Schinz-Sauerwein und die Mitglieder des Fördervereins zur Renovierung der Domkirche Whisky von der "Isle of Jura" an.

Mit den Freundinnen auf Tour

Das Duo Michaela Feco und Dieter Henzmann erfreute im Modegeschäft me&mam mit weihnachtlichen Weisen, und im Reformhaus Henkelmann war die Teeverkostung umlagert, die Astrid Siegmann vom Teehaus Ronnefeldt aus Frankfurt anbot. Isabelle Finselberger probierte einen kandierten Mandeltee und verriet, dass sie und ihre Freundinnen sich traditionell zum Candlelight-Shopping treffen.

Elisa Horlé war besonders clever. Die Zwölfjährige stellte im elterlichen Geschäft ihren Notenständer auf und gab auf ihrer Geige ein Ständchen. Susanne Pogrzeba aus Bürstadt schaute im Modehaus Horlé nach der aktuellen Wintermode, während Sylvia Frödert aus Eisenberg sich eine Handmassage von Fachfrau Dagmar Soika machen ließ. Nach hochwertigen Stiefeletten schauten sich Bärbel Kronauer und Sigrid Salowsky bei Schuh- Theurer um und wurden mit heißer Schokolade von Inhaberin Regina Abach verwöhnt. Einen guten Verkauf konnte auch Geschäftsfrau Simone Weyand in ihrem "Bücherschiff" verzeichnen. Vor allem nach Lektüre, die auf der Bestsellerliste steht, wurde gegriffen. Gäste aus Mannheim, Gertrud und Günther Gräff aus Scharhof sowie Armin Mayer aus Sandhofen, probierten in der Feldhofen'schen Apotheke einen speziellen Glühwein. Beschaulich wurde es vor dem Schokoladenhaus Oberfeld: Dort spielte der Katholische Kirchenmusikverein Weihnachtslieder. Die Pfadfinder des Stammes Kurfürst Friedrich III. lasen in ihrer Jurte auf dem Schillerplatz besinnliche Weihnachtsgeschichten. Mit andächtigen Liedern rund um die Weihnacht entzückten auch die Instrumentalisten der Musikschule. Von Besinnlichkeit schwärmten Silvia und Karl-Heinz Hoffinger, als sie aus der St.-Andreas-Kirche kamen, die in ein besonderes Licht getaucht war.