Erfolgreich geknobelt

Lampertheim. Die Mädchen und Junger von vier Realschul- und zwei Hauptschulklassen der Alfred-Delp-Schule haben während des Mathematikwettbewerbes des Landes Hessen geknobelt und gerechnet und manchmal sogar dabei geschwitzt. Aber sie hatten auch ihren Spaß. Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien erhielten die besten Mathematiker eine Urkunde des Hessischen Kultusministeriums aus den Händen des stellvertretenden Schulleiters Alexander Böhm und Konrektors Mario Mörstedt.

Die Verantwortlichen lobten die Leistungen der Teilnehmer und beglückwünschten die Sieger. Für die Achtklässler war es die erste Runde. Diese wurde auf Schulebene durchgeführt. Zuerst kam die Pflicht und danach die Kür. "Es waren acht Pflicht- und zwei Wahlaufgaben zu bewältigen, alles Aufgaben aus den Themenbereichen bis zur achten Klasse", erklärte Mörstedt. Die richtigen Lösungen ergaben 48 Punkte.

Am 8. März geht's weiter

"Alle hessischen Schulen lösen schulformspezifisch die gleichen Aufgaben", ergänzte Mörstedt. Zur zweiten Runde dürfen der beste Schüler aus der Hauptschule und die drei Besten aus der Realschule an den Start gehen. Denn sie haben über 40 Punkte erreicht. "An der zweiten Runde nehmen die führenden Mathematiker aller achten Klassen des Kreises Bergstraße teil", erläuterte der Konrektor. Der Wettbewerb findet für die Schüler im Ried am 8. März in der Alfred-Delp-Schule statt.

Die Ergebnisse: Wojciech Supel 8dR 46 Punkte, Laura Hassemer 8bR 43 Punkte, Lukas Wolf 8cR 43 Punkte, Leon Herd 8dR 39 Punkte, Jasmin Ludwig 8dR 38 Punkte und Lourin-Ailine Schamp 8dR 38 Punkte. Hauptschule: Tim Fischer 8bH 43 Punkte und Celina Junker 8aH 36 Punkte. roi