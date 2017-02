Erfolgreich weitergebildet

Lampertheim. Das Beherrschen von Fremdsprachen ist in der globalisierten Welt eine der Grundvoraussetzungen, um sich auf dem Arbeitsmarkt zu behaupten oder um seine Aufstiegschancen deutlich zu verbessern. Initiert vom Hessischen Kultusministerium bieten die Berufsschulen aktuell die Möglichkeit an, sein Grundwissen in Englisch um die Fachausdrücke der jeweiligen Ausbildungsrichtung zu erweitern. Am Ende eines Lehrgangs steht eine Prüfung, der Lohn ist ein Zertifikat, welches auch international anerkannt wird.

Die Prüfung umfasst die Bereiche "Rezeption" (Verstehen), "Produktion" (Verständigen), "Mediation" (Übersetzen) und "Interaktion" (Gespräche). An der Elisabeth-Selbert-Schule hatten sich zur Weiterbildung zwölf Schüler gemeldet, um ihre englischen Kenntnisse in der Fachrichtung kaufmännische Berufe zu erweitern.

Seit November haben sich sich in der Freizeit wöchentlich zu einer Doppelstunde getroffen, um unter der fachlichen Leitung von Marita Hopp das Prüfungsziel zu erreichen. Alle Schüler haben bestanden, die Prüfungsergebnisse waren mehr als zufriedenstellend. Im Mediaraum überreichte Schulleiterin Gabriele Polzin in einer kleinen Zeremonie die Zertifikate in Englisch B2. Das sei die höchst erreichbare Schwierigkeitsstufe, unterstrich die Schulleiterin in ihrer Ansprache und verwies gleichzeitig auf die Bedeutung der englischen Sprache. Aus eigener Erfahrung schilderte sie die Vorteile des Beherrschens der Sprache. Dinge kämen durch Übersetzungen nicht immer original rüber, meint Polzin.