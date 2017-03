Erfolgreicher Saisonstart

Lampertheim. Mit vier Kämpfern reiste Trainer Ihrig nach Mühlheim- Kärlich, um sich beim ersten Turnier des Jahres mit anderen Kämpfern aus dem In- und Ausland zu messen. Der Championsday (Mittelrhein Cup) ist eine der größten Veranstaltungen im Amateur-Kampfsport.

Ihre gute Form aus dem Vorjahr konnte die mehrfache Junioren-Weltmeisterin im Kickboxen, Celine Siebenäuger, auch zum Start 2017 bestätigen. Sie ließ ihrer Gegnerin im Finale keine Chance und gewann Gold im Leichtkontakt in ihrer Klasse.

Ebenfalls die Goldmedaille im Leichtkontakt errang Celil Yahya Yildiz in seiner Klasse bei den Junioren. Der Kämpfer aus dem Team Ihrig besiegte alle seine Gegner und zog auch ins Finale ein, wo er nach harten Runden verdient als Sieger von der Kampfmatte ging und am Ende ganz oben auf dem Siegerpodest stand. Im Semikontakt (Pointfighting) ging Calvin Riedel an den Start und gewann in seiner Klasse die Bronzemedaille. Zum ersten Mal bei einem großen Turnier war Kasparas Jotkevicius, der ebenfalls im Pointfighting auf die Matte ging und Platz fünf erringen konnte.

Auszeichnung für 2016

Celine Siebenäuger und Celil Yahya Yildiz wurden zur Sportlerin und zum Sportler des Jahres 2016 des WFMC (World Fight Sport & Martial Arts Council - Germany) gewählt: Die beiden Kampfsportler aus dem KC Team Ihrig wurden für ihre sportlichen Leistungen und Erfolge aus dem vergangenen Jahr kürzlich in Gummersbach geehrt. Die Lampertheimerin Celine Siebenäuger holte zwei Weltmeistertitel sowie die Deutsche Meisterschaft im Leichtkontakt und Semikontakt und den internationalen Deutschen Meistertitel im Semikontakt des WFMC Verbandes. Celil Yahya Yildiz holte Silber und Bronze bei der WM und den deutschen Meistertitel im Leichtkontakt sowie den internationalen deutschen Meistertitel in seiner Klasse. zg