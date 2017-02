Lampertheim. Am vergangenen Samstag nahmen die Little Pro Fighter an der Veranstaltung "Battle Draws 3" in Germersheim teil. Jeder Kampf geht hierbei fünf Runden à eine Minute.

Lara Schuhmann machte den Anfang. Nach einem starken Start musste der Kampf leider in der vierten Runde verletzungsbedingt abgebrochen werden. Marvin Lang zeigte Kampfgeist und stieg gleich zweimal in den Ring. Im ersten Kampf traf er auf einen sehr starken Gegner. Beide schenkten sich nichts. Am Ende blieb es bei einem Unentschieden. Im zweiten Kampf konnte er sich durchsetzen und gewann diesen durch Aufgabe der Gegenseite in der dritten Runde.

Pro Fighting Neuzugang Fereydoon kommt aus dem Iran und lebt erst seit kurzem in Deutschland. Er trainiert kostenlos bei Pro Fighting, da ehrenamtlich an dieser Stelle Integration und Talent gefördert werden. Fereydoon dominierte seinen Gegner so, dass dieser in der vierten Runde aufgab.

Somit geht ein erfolgreicher Wettkampftag für das Pro-Fighting-Lampertheim-Team zu Ende. zg