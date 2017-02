Erinnerung an schöne Zeiten

Seinen 90. Geburtstag hat Jakob Karb gefeiert. Mit ihm freuten sich Ehefrau Käthe und Bürgermeister Gottfried Störmer. © sto

Lampertheim. Wenn man mit 90 Jahren noch so agil und gesprächig ist, dann kann man wahrlich zufrieden sein. Im Kreise seiner Familie und Freunde empfing Jakob Karb zu seinem 90. Geburtstag die Gratulanten, zu denen auch Bürgermeister Gottfried Störmer zählte.

Mit dem Lampertheimer Rathauschef plauderte er anhand einer alten Familienchronik über Lampertheimer Geschichten, ehe es an die eigene Biografie ging. Geboren ist Karb in Lampertheim in der Bürstädter Straße. Hier absolvierte er auch die Schule. Den Lehrberuf fand er beim Sanitätsgeschäft Häusler. Drei Jahre dauerte die Ausbildung zum Orthopädieschuster. 1944 wurde Jakob Karb zur Wehrertüchtigung eingezogen. Danach folgte der Arbeitsdienst bei Trier, ehe die Wehrmacht rief und er ins "letzte Aufgebot" bestellt wurde.

An die belgische Grenze ging es in Nachtmärschen, erinnert er sich, 40 Kilometer waren dabei keine Seltenheit. Während der Ardennenoffensive wurde er von den Amerikanern gefangengenommen und im August 1945 in die Heimat entlassen. Zu Fuß kam er von Biblis. "Als ich die Kirchtürme von Lampertheim auftauchen sah, haben mich die Gefühle, endlich die Heimat wieder zu sehen, übermannt", erinnert sich der Jubilar. Beruflich war Karb erst wieder bei Häusler, dann im Strebelwerk, um letztendlich zu den ersten Arbeitskräften bei Ciba Geigy in Lampertheim zu gehören. "Ich habe den Aufbau der Firma miterlebt, es war eine schöne Zeit", so Karb.

Mit Kiosk selbstständig

1951 lernte er seine Frau Käthe bei einer Neujahrsfeier kennen, 1954 heirateten sie. Zwei Töchter vergrößerten die Familie. 1957 kam Tochter Hildegard und 1960 Tochter Maria zur Welt. Mittlerweile gibt es noch sechs Enkel und zwei Urenkel. Zwischendurch bauten die Eheleute in der Mühlenstraße. Noch einmal wechselte Karb seinen Beruf. Der Bau eines Kiosks war die Gelegenheit, sich selbstständig zu machen. Nach 15 Jahren Service im Kiosk ging er in die Rente, die er noch heute genießt.

Gesungen hat Karb im Kirchenchor, gemalt hat er in Wasserfarben oder sich mit Bleistiftzeichnungen inspiriert. Heute gehört die Gartenarbeit zu seinen Hobbys. "Er ist ein Oldtimer ohne irgendwelche Ersatzteile", meint Tochter Hildegard und unterstreicht damit die Rüstigkeit des Jubilars. sto