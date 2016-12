Erste Luftpistolenmannschaft siegt

Hüttenfeld. Die Rundenwettkämpfe der Saison 2016 in den Luftdruckdisziplinen Luftgewehr und Luftpistole wurden beendet. Hüttenfelds Luftgewehrschützen hatten zum letzten Wettkampf die Mannschaft des SV "Hubertus" Trösel zu Gast. Trotz einer ansehnlichen Mannschaftsleistung konnte das Team nicht punkten. Mit 1480:1505-Ringen musste man am Ende die Punkte ins Gorxheimertal abgeben.

Beste Schützin der Begegnung wurde für die Gastgeber Katharina Wallisch mit 381 Ringen. Mit jeweils 372 Ringen beendeten Karina Ackermann und Andreas Hermann die Saison, während Cornelius Schürer mit 355 Ringen nicht ganz zufrieden war. Ersatzschütze Helmut Günther traf 353 Ringe. Für die Gäste schoss Marion Bauer 379 Ringe, dicht gefolgt von Sandra Walter mit 378 Ringen. Daniel Gunkel brachte 375 Ringe zur Auswertung, und für Tobias Fraas wurden 373 Ringe gezählt. Sabrina Gunkel kam als Ersatzschützin mit 348 Ringen vom Stand. Hüttenfelds Luftgewehrmannschaft beendet die Runde damit auf dem sechsten Platz. Was das für die Einstufung in der kommenden Saison bedeutet, ist noch offen, da die Setzung der Mannschaften nach der Strukturreform des Hessischen Schützenverbandes, die eine Zusammenlegung der Schützenkreise Bergstraße und Odenwald vorsieht, noch offen ist.

Die zweite Luftpistolenmannschaft musste im Abschlusswettkampf gegen das gleichauf liegende Team in Bürstadt antreten, konnte sich jedoch gegen die Gastgeber nicht durchsetzen. Am Ende stand es 1366:1345-Ringe, und die Punkte blieben in Bürstadt. Mit dieser Niederlage ist die Mannschaft von Platz zwei auf Rang drei der Tabelle gerutscht und wird damit wohl auch im kommenden Jahr in der Grundklasse 2 starten. Für die Bürstädter traf Jens Stockmann sehr gute 358 Ringe. Dichtauf folgte Mannschaftskollege Heinz Hartmann mit 356 Ringen. Roland Lurg mit 335 Ringen und Elke Kraus mit 317 Ringen fielen deutlich ab. Bester Schütze der Hüttenfelder war Daniel Wallisch mit 344 Ringen vor Andreas Hermann, der 340 Ringe zur Auswertung brachte. Freddy Ehret traf 338 Ringe und Helmut Hartmann nur 323 Ringe. Als Ersatzschützen schossen Sascha Hahl 345 Ringe und Walter Dörr 320 Ringe.

Hüttenfelds erste Luftpistolenmannschaft hatte den SV Groß-Rohrheim auf eigenem Stand zu Gast und erzielte mit 1378:1345-Ringen einen klaren Sieg. Obwohl mit Hansi Wenner der beste Schütze mit 368 Ringen von den Gästen gestellt wurde, konnten Franz Heeb mit 343 Ringen, Christian Martschin mit 318 Ringen und Lukas Starostamit 317 Ringen das Ergebnis der Hüttenfelder nicht übertreffen. Mannschaftsführer Willy Baumann, der sich als Ersatz nominiert hatte, schoss mit 355 Ringen außerhalb der Wertung das beste Ergebnis. In der Mannschaft schoss Helmut Günther mit 354 Ringe das höchste Ergebnis. Karina Ackermann traf sehr gute 344 Ringen und lag damit zwei Punkte über Britta Andes. Sascha Hal komplettierte die Mannschaft mit 338 Ringen.

Trotz der fulminanten Aufholjagd liegen Hüttenfelds Schützen nach diesem Sieg zwei Punkte hinter dem Tabellenführer in der Grundklasse 1 aus Viernheim und müssen sich mit der Vizemeisterschaft begnügen. ron