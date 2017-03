Erste Vernissage in anderen Räumlichkeiten

Das "Malhaus" befindet sich nun in neuen Räumlichkeiten. © Nix

Lampertheim. Das "Malhaus", die Lampertheimer "Kunstakademie", in der sich Kinder und Jugendliche zwischen vier und 18 Jahren kreativ ausprobieren können, ist umgezogen. In einem ehemaligen Blumengeschäft in der Ernst-Ludwig-Straße 16 gibt Leiterin Tina Sattler-Trommershäuser nun ihre Kurse.

"Das frühere Ladenlokal mit der großen Fensterfront bietet ideale Lichtverhältnisse für die Arbeit mit den Nachwuchskünstlern", freut sich die Lampertheimerin, die seit mehr als 20 Jahren im Bereich Kunsterziehung tätig ist. Der Umzug sei notwendig geworden, weil ihre Tochter samt Familie nun in das Haus in der Hagenstraße gezogen ist, wo das Malhaus zuvor beheimatet war. In den neuen Räumlichkeiten ist bereits eine kleine Vernissage geplant. "Die Kinder widmen sich derzeit dem Thema Oldtimer", verrät Tina Sattler-Trommershäuser. Diese sollen am Sonntag, 14. Mai, gezeigt werden. /BILD: Nix off