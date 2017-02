Erster Sieg in diesem Jahr

Lampertheim. Nach drei - teils herben - Niederlagen in Folge gibt es wieder Erfreuliches von den Tischtennis-Spielern des TV Lampertheim in der zweiten Kreisklasse zu berichten. Die "Turner" gewannen beim TTC Heppenheim VI mit 9:6 und fuhren damit den ersten Sieg in diesem Jahr ein.

Es war ein sehr spannendes Spiel, gingen doch acht der 15 Begegnungen über die volle Distanz. Erfreulich aus Lampertheimer Sicht war zudem, dass alle TV-Akteure mindestens einmal punkten konnten und somit jeder einen Anteil am Gesamtsieg hatte. In den Doppeln verloren von Kalkstein/Bauer deutlich, und Hilsheimer/Barthelme mussten nach fünf Sätzen passen. Die Kombination Schrempf/Moeljadi ging ebenfalls über die volle Distanz, brachte aber den ersten Punkt auf die Habenseite des TVL.

Die Einzel waren ebenfalls an Spannung kaum zu überbieten. Ein Novum: Mario Barthelme, Oliver Hilsheimer und Manfred Schrempf gewannen in Folge, mussten aber jeweils über fünf Sätze gehen. Auch Armin von Kalkstein spielte fünf Sätze, zog am Ende aber den Kürzeren. Ottmar Bauer indes verlor klar. Soetopo Moeljadi gewann wiederum nach fünf Sätzen. Nach dem ersten Einzeldurchgang führten die Lampertheimer somit mit 5:4. Oliver Hilsheimer gewann sein zweites Einzel klar, während Mario Barthelme die Überlegenheit seines Gegners anerkennen musste. Armin von Kalkstein trug sich nun ebenfalls in die Siegerliste ein. Manfred Schrempf verlor unterdessen mit 1:3-Sätzen. Soetopo Moeljadi zeigte Nervenstärke und gewann auch sein zweites Einzel nach fünf Sätzen. Ottmar Bauer machte dann mit seinem 3:1-Einzelerfolg den Gesamtsieg perfekt. zg