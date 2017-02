Erster Wettkampf macht Lust auf mehr

Hüttenfeld. Bei der in diesem Jahr zum 16. Mal ausgetragenen Frühjahrsrunde für Luftdruckschützen haben gleich beim ersten Wettkampf 40 Schützen aus fünf Vereinen teilgenommen. Geschossen wird nach dem Reglement des Vorjahres, bei dem die Mannschaftszuordnung nicht mehr auf Vereinsbasis erfolgt, sondern vor Beginn des jeweiligen Wettkampfs jedes Mal neu ausgelost wird. Geschossen wird je einmal auf jedem Schießstand der fünf Vereine, die sich für dieses Jahr angemeldet haben.

Der erste Wettkampf fand bei der Sportschützenabteilung der SG Hüttenfeld statt. Ab 18 Uhr herrschte im Sportpark "Am Hegwald" geschäftiger Betrieb. Trotz der großen Anzahl an Schützen konnte der Wettkampf vor 23 Uhr beendet werden.

Jeder eintreffende Schütze durfte wie beschrieben aus der Lostrommel eine Kugel ziehen, und schon konnte der bunte Wettkampf beginnen. Nicht nur die Bandbreite der erzielten Ergebnisse, sondern auch ganz allgemein das Niveau waren beachtlich. So erzielten vier Teilnehmer mehr als 380 Ringe und zusätzlich sechs mehr als 370 Ringe. Aber gerade Anfängern im Schießsport bietet diese Runde die Möglichkeit, neben dem eigentlichen Schießtraining auch Wettkampfluft zu schnuppern und fremde Schießstände kennenzulernen. Daher müssen in jedem Fall auch die Leistungen der noch nicht wettkampferfahrenen Schützen besonders gewürdigt werden. Am Ende hatte das Team "Schwarz" die Nase vorn und konnte mit 1872 Ringen einen klaren Sieg erringen. Daran beteiligt war in der Wertung zunächst Yvonne Bär, die mit 388 Ringen das beste Resultat des Abends geschossen hat. Außerdem Tanja Marquardt und Reiner Bär mit jeweils 376 Ringen, Karina Ackermann mit 374 Ringen und Luftpistolenschütze Sascha Hahl mit 358 Ringen. Cornelius Schürer, der ebenfalls 358 Ringe erzielt hatte, kam in seinem Team nicht mehr in die Wertung. Ebenso erging es Uschi Spannagel mit 354 Ringen geschossenen Ringen.

Ansprechende Ergebnisse

Mit 1831 Ringen als Mannschaftsergebnis wurde Team "Blau" Zweiter. Max Klumb führte in diesem Team mit 385 Ringen die Wertung an. Mit 381 Ringen verhalf Günter Ihrig dem Team ebenfalls zum Erfolg. Christian Schulz traf 356 Ringe, Andreas Bär 355 Ringe und Heike Marquardt-Becker 354 Ringe. Weiterhin trafen Erich Stern 304 Ringe und Sascha Hummel 265 Ringe mit dem Luftgewehr und Luftpistolenschütze Helmut Rauscher 258 Ringe.

Im Team "Grün" erzielte Karina Weber mit 380 Ringen das höchste Ergebnis vor Hans-Dieter Beck mit 375 Ringen. Luftpistolenschützin Britta Andes erzielte für das Team 353 Ringe vor Helmut Günther, der mit dem Luftgewehr 343 Ringe traf. Mit seinem angestammten Ergebnis von 333 Ringen beschloss Helmut Hartmann die Mannschaftsleistung von 1784 Ringen. Sebastian Oehmann traf 306 Ringe, Jurgita Pickel 294 Ringe und Heinz Jung 290 Ringe.

Dahinter folgte das Team "Rot", das 1755 Ringe hatte, zu denen Richard Hertel 373 Ringe beitrug. Stefan Furitsch kam mit 359 Ringen vom Stand. Nico Bickel traf 352 Ringe, Walter Müller 345 Ringe und Gregor Sobczak 326 Ringe, die gewertet wurden. Nicht in den Wettkampf eingreifen konnten Armin Becker, der mit der Luftpistole 324 Ringe geschossen hatte, Gabija Pickel mit 251 Ringen, geschossen mit dem Luftgewehr, und Pistolenschützin Andrea Rauscher mit 225 Ringen.

Im Team "Gelb" erzielte Katharina Wallisch mit 379 Ringen das höchste Ergebnis vor Heike Manns, die 367 Ringe zur Auswertung brachte. Die Luftpistolenschützen Helmut Günther mit 345 Ringen, Dieter Spannagel mit 340 Ringen und Michael Manns mit 319 Ringen komplettierten das Mannschaftsergebnis von 1750 Ringen. Nicht in die Wertung kamen 317 Ringe von Lars Roth, 293 Ringe von Arnold Levin und 288 Ringe von Erich Stern.

Für die Schützen aus dem Kreis Bergstraße war dieser Wettkampf eine gute Generalprobe zur Vorbereitung auf das am Freitag stattfindende Bestenschießen der Luftgewehrschützen der Rundenwettkämpfe 2016. ron