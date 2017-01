Es gilt, die Spitze an der Tabelle zu halten

Nikolas Venske vom TV Lampertheim zeigt im Spiel vollen Körpereinsatz. Am Sonntag spielt die männliche B-Jugend gegen Arheilgen. © TV Lampertheim

Lampertheim. Die männlichen B-Jugendhandballer des TV Lampertheim empfangen am Sonntag, 29. Januar, um 13 Uhr die SG Arheilgen in der Jahnhalle. Für das Team um ihre Trainer Thorsten Jakob und Felix Nieter gilt es, mit einem Sieg gegen den aktuellen Tabellensechsten die Tabellenführung in der Bezirksoberliga zu behaupten. Im Hinspiel konnten die Gäste aus Darmstadt gut mithalten und stellten die Spargelstädter gerade in der ersten Hälfte vor Probleme. Letztendlich stand doch ein standesgemäßer 18:27-Tore-Auswärtserfolg, der erstmals die Tabellenführung für das Nachwuchsteam bedeutete.

Nachdem nun mehrere Trainingseinheiten ins Land gegangen sind, erwartet das Trainerteam eine deutliche Leistungssteigerung - besonders im Angriff, worauf in den letzten Trainingseinheiten auch hintrainiert wurde. Für die Verantwortlichen ist es besonders wichtig, eine Leistungssteigerung im Hinblick auf den Showdown gegen den Tabellenzweiten vom TSV Pfungstadt am 12. Februar zu erkennen, um gut vorbereitet in diese Partie gehen zu können. Die SG Arheilgen zeichnet trotz eines dünnen Kaders - im Hinspiel standen dem Gast keine Auswechselspieler zu Verfügung - ein technisch gutes Spiel und ein sicherer Torabschluss aus. Gerade deshalb gilt es für die TVler, eine konzentrierte Abwehrleistung abzurufen, um aus einer sichereren Defensive heraus das Spiel nach vorne aufzuziehen.

Auf Lampertheimer Seite sind alle Spieler wieder einsatzbereit, so dass einem guten Handballspiel in der Jahnhalle nichts entgegensteht. Das Team freut sich auf eine zahlreiche und lautstarke Unterstützung seiner Fans.

Am morgigen Samstag, 28. Januar, spielt die männliche E-Jugend gegen die HSG Langen um 14 Uhr in der Jahnhalle und um 15.30 Uhr trifft die männliche C-Jugend auf Erbach. zg