Lampertheim. Ute Steffan will mit ihrem Bericht nicht auf die Tränendrüse drücken. Sie will weder Mitleid noch Sentimentalität provozieren. Die Lampertheimerin möchte vielmehr einen Anstoß zum Nachdenken geben und Impulse setzen. Sie möchte mit Gleichgesinnten in Kontakt treten und kann sich nicht damit abfinden, dass es in der Region keine dauerhafte Hilfe für körperbehinderte Erwachsene gebe.

Ihr Sohn Janis hat eine angeborene Querschnittslähmung und sitzt deshalb im Rollstuhl. Er gibt ihm mehr Selbstständigkeit und ermöglicht ihm Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Aber nur dann, wenn das Umfeld barrierefrei ist. Janis ist 26 Jahre alt und arbeitet vormittags als Fachangestellter für Bürokommunikation bei der Stadt Ludwigshafen. Dort ist er für Menschen mit Behinderung zuständig.

Eigentlich geht der junge Mann, so gut es geht, seinen Weg, aber er wird immer auf Hilfe angewiesen sein. "Was machen andere körperbehinderte Menschen in dem Alter?", fragt sich die Mutter. Und betont: "Hier geht es nicht nur um Janis, auch um weitere Betroffene." Für ihren Sohn könnte sich Ute Steffan ein Leben in einer eigenen Wohnung in einer integrativen Wohngemeinschaft vorstellen. Mit anderen jungen Leuten und Körperbehinderten zusammen. Im Miteinander könnte er die Lebensaufgaben bewältigen - wenn es so etwas in der Region geben würde.

Ute Steffan macht sich schon jetzt Sorgen, was die weitere Entwicklung betrifft. Was soll aus ihrem Sohn werden, wenn sie einmal älter ist? Durch die körperliche Belastung stößt sie an ihre Grenzen. Verzweifelt sagt sie: "Es muss doch eine Lösung geben!" Sie habe bei unzähligen Behörden angefragt und nur Absagen erhalten.

Nachfragen ohne Erfolg

Die letzten Nachfragen habe sie an die Pflege- und Sozialberatung in Heppenheim, die SRH Pflege in Heidelberg und an den Landeswohlfahrtsverband Hessen in Darmstadt gerichtet. Ohne Erfolg. "Es muss aber doch Wohnmöglichkeiten für Körperbehinderte geben", hofft die Mutter.

Janis ist Mitglied im DRK-Ortsverein und hilft bei Veranstaltungen. Auch bei Rock am See war er im Einsatz. Ferner arbeitet er im Behindertenbeirat mit. Dort will Janis Steffan die Angelegenheiten der behinderten Bevölkerung zur Sprache bringen. Vielleicht tut sich auch für ihn ein helfendes Türchen auf.