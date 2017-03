Lampertheim. Der Verein Lampertheimer Kegler blickte bei seiner Jahreshauptversammlung auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. In der heimischen Biedensandhalle konnte Erster Vorsitzender Peter Suppes 49 der 207 Mitglieder begrüßen und sich gemeinsam mit diesen über die positive Entwicklung der zurückliegenden Monate freuen.

"Die Freizeitclubentwicklung ist weiterhin positiv", äußerte Suppes, dass der Club seinen Zulauf nicht zuletzt den Schließungen zahlreicher Kegelbahnen in der Region zu verdanken habe. Die Belegung ist entsprechend gut, und als Konsequenz daraus präsentiert sich die Kasse von Rechner Fritz Ofenloch in einem sehr stabilen Zustand.

Ein für die Dachsanierung aufgenommener Kredit wird zurzeit abbezahlt, die komplette Tilgung soll in dreieinhalb Jahren erreicht sein. Doch die nächsten Anschaffungen stehen bereits an. Die Lüftung bedarf der Sanierung und auch die Bestuhlung nebst Theke möchte der VLK in den nächsten Jahren erneuern. Allein für letztgenanntes Projekt rechnet man mit einem Investitionsvolumen von etwa 100 000 Euro.

Ehrungen und Funktionen Folgende Jubilare kann der Verein Lampertheimer Kegler 2017 ehren. Karl-Heinz Schmitt für 70-jährige Mitgliedschaft. Klaus Schott: 50 Jahre. Franziska Zintel und Hans Schader gehören dem Club seit 40 Jahren an. Seit 25 Jahren mit dabei sind Gunther Massoth, Klaus Jenner, Günter Steffan, Rainer Kohl und Otto Hüter. Weiterhin wählten die Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung Daniela Schenk, Brigitte Pschibilski, Ute Ofenloch, Walter Schlappner, Reiner Wetzel und Arnold Krämer in den Sportausschuss. Walter Schlappner bleibt der Organisator für die Bahnvergabe. Abteilungsleiter Schach bleibt Jörg Moritz, Jugendwart der Kegler Daniela Schenk. Die Wahlen sind auf ein Jahr gültig. Für die kommenden zwei Jahre wurde Marco Zimmermann zum Kassenprüfer gewählt. Die Positionen des Pressewartes und seines Stellvertreters bleiben vakant. jkl

Sportlich lief es ebenso gut. Sportwart Walter Schlappner konnte berichten, dass gleich fünf Teams in der vergangenen Saison Titel und Aufstieg feiern konnten. Herausragen war dabei die Leistung der SG Lampertheim, die sich für die Zweite Bundesliga Mitte qualifizieren konnte und dort aktuell einen hervorragenden zweiten Platz einnimmt.

Immer wieder war und ist die Biedensandhalle darüber hinaus Schauplatz bedeutender Meisterschaften. 2016 gastierten die Deutschen Einzelmeisterschaften der Senioren in Lampertheim. Diese Gelegenheit nutzten die heimischen Kegler, um die Meisterschaft in der Klasse Seniorinnen B und Seniorinnen C zu gewinnen. In diesem Jahr finden die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Senioren und der DCU-Supercup in der Spargelstadt statt.