F1-Kicker dominieren Kreismeisterschaft

Lampertheim. Die F1-Fußballer des TV Lampertheim spielten eine grandiose Hallenkreismeisterschaft in Heppenheim. Das Team der Trainer Thorsten Schott und Waldemar Hoffmann dominierte das Turnier mit fünf Siegen in fünf Spielen. Torhüter Fulvio Miglionico konnte darüber hinaus kein einziges Mal überwunden werden, womit alle Partien "zu null" bestritten wurden.

Schon im ersten Spiel gegen die TSV Auerbach 3 zeigte sich, dass die Einstellung stimmte. In den zehn Spielminuten nutzte Mittelstürmer Anton Thierfelder die Unachtsamkeiten in der Auerbacher Hintermannschaft eiskalt aus und besorgte mit einem Doppelschlag den umjubelten 2:0-Sieg. Im zweiten Spiel gegen die starke Eintracht aus Zwingenberg wurde weiter diszipliniert gespielt. Die enge Partie entschied Fill Suppes, als er einen schönen Konter zum 1:0-Endstand abschloss. Die dritte Begegnung gegen den VfR Fehlheim dominierten die TVler nach Belieben. Die hoffnungslos unterlegenen Fehlheimer waren mit den zwei Gegentoren noch recht gut bedient. Nach Anton Thierfelders drittem Turniertor erzielte Leandro Schott nach einstudierter Freistoßvariante von Collin Bauer den 2:0-Endstand. In der vorletzten Begegnung des Tages bekamen es die Jungs mit dem stärksten Gegner Starkenburgia Heppenheim zu tun. Konsequent und fehlerlos wurde in der Abwehr und in den Angriffsreihen agiert. Angriffe der Heppenheimer konnten mit schnellen und präzisen Kontern beantwortet werden. Einen der Konter vollendete wiederum der starke Anton Thierfelder, der seinen "Sahnetag" mit dem vierten Turniertor krönte und die F1 zum 1:0-Sieg schoss.

Voller Vorfreude und durch die Siege euphorisiert blickten die TV-Spieler auf das Derby gegen den VfB Lampertheim. Von Beginn an entwickelte sich ein Kampfspiel, bei dem sich die Turner kämpferisch stärker präsentierten. Fill Suppes tankte sich zweimal auf der rechten Seite durch und ließ bei zwei Weitschüssen dem VfB-Keeper keine Chance.

Somit belohnte sich die Mannschaft mit einem 2:0-Derbysieg und beendete eine grandiose Hallenkreismeisterschaft als erfolgreichste Mannschaft. fh