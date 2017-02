Fahrplanauskünfte statt Latte Macchiato

Lampertheim. Die Zukunft des Lampertheimer Schillercafés bleibt ungewiss. Zumindest aber scheint eine Übergangslösung für das leerstehende Etablissement gefunden worden zu sein. Die Stadtverordnetenversammlung hat sich mehrheitlich dafür entschieden, dort für die nächsten zwei Jahre eine Mobilitätszentrale des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) einzurichten und den Sitz der städtischen Gesellschaft Verkehr und Tourismus Lampertheim (VTL) ins Café zu verlegen.

Die SPD/FDP-Koalition setzte sich damit gegen die Opposition aus CDU und Grünen durch, die gegen eine solche Zwischenlösung votiert hatten. "Das macht aus unserer Sicht wenig Sinn", gab Grünen-Fraktionschef Helmut Rinkel in der jüngsten Parlamentsdebatte zu bedenken. So sei es fraglich, ob das Gebäude überhaupt für eine fremde Nutzung geeignet sei. Auch hielt Rinkel den befristeten Zeitraum von zwei Jahren für problematisch.

Bedenken von CDU und Grünen

CDU-Fraktionschef Edwin Stöwesand riet, die städtische Einrichtung einem privaten Betreiber zu überlassen und Serviceleistungen bezüglich Bus und Bahn in Richtung Bahnhofsgebäude anzusiedeln. Mit der Ansiedlung einer Mobilitätszentrale würde das bislang gastronomisch genutzte Gebäude nach Stöwesands Ansicht "für tot erklärt".

Grünen-Fraktionsmitglied Gregor Simon gab obendrein zu bedenken, dass die Einrichtung einer Mobilitätszentrale mit 50 000 Euro gefördert werde. Für einen nochmaligen Umzug womöglich in zwei Jahren treffe dies aber gewiss nicht mehr zu.

FDP-Fraktionsmitglied Stefanie Teufel hatte den gemeinsamen Antrag der sozialliberalen Koalition im Stadtparlament eingebracht. So sei das Schillercafé mit Blick auf die zahlreichen Pächterwechsel "leider keine Erfolgsgeschichte". Teufel plädierte deshalb dafür, die Einrichtung ins aktuelle Stadtentwicklungskonzept zu integrieren, eine Kosten-Nutzen-Analyse zu erstellen und den Sanierungsbedarf zu ermitteln. Diesen Vorschlägen stimmten auch CDU und Grüne zu.

SPD-Fraktionschef Marius Schmidt räumte ein, die Koalition bevorzuge nach wie vor die Nutzung des Bahnhofsgebäudes als Mobilitätszentrale. Gegenwärtig sei aber nicht abzusehen, wie die Stadt in den Besitz dieses Gebäudes kommen könne. Mit der von der Koalition initiierten Zwischenlösung sei aber wenigstens Vorsorge getroffen, dass das Schillercafé nicht jahrelang ungenutzt bleibe. Somit würde ein weiterer Leerstand in der Innenstadt vermieden. Die Zukunft des Bahnhofs sollte im Zusammenhang mit dem Stadtumbau betrachtet werden, meinte Schmidt.

Mit ihrem Antrag, eine Prioritätenliste für Bordsteinabsenkungen an bereits bestehenden Straßen zu erstellen, traf die Koalition auch bei CDU und FDP auf ungeteilten Zuspruch. SPD-Fraktionschef Schmidt hatte dabei Bezug genommen auf das Bürgerforum in Hofheim, bei dem es gelungen sei, "Betroffene zu Beteiligten zu machen". In Lampertheim sollten ebenso Senioren- und Behindertenbeirat einbezogen werden. "Mehr Miteinander wagen", appellierte Schmidt an seine Parlamentskollegen.

Gerade vor diesem Hintergrund hätte sich CDU-Fraktionsmitglied Alexander Scholl, der das von Schmidt aufgegriffene Konzept als Ortsvorsteher in Hofheim bereits umgesetzt hat, einen parteiübergreifenden Antrag gewünscht. Dies hätte aus seiner Sicht dem "parlamentarischen Anstand" entsprochen.

Während sich Bärbel Kronauer (SPD) dafür aussprach, das Thema nicht im Parteiengezänk zu verschleißen, versprach FDP-Fraktionsmitglied Fritz Röhrenbeck seinem Kollegen von der CDU, diesbezüglich künftig mehr Sensibilität walten zu lassen.