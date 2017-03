Fairer Sport mit viel Spaß

Beim Wettkampf in Lampertheim stand vor allem das Vergnügen an der gemeinsamen Aktivität im Vordergrund.

Lampertheim. "Wir wünschen uns 'Gut Schub'", erklärt Hans Trapp von der Bewegungssportgemeinschaft (BSG) Lampertheim. Er hat die Gesamtleitung der Bezirksmeisterschaft im Bosseln übernommen. Elf Mannschaften aus fünf Vereinen gehen in der Hans-Pfeiffer-Halle an den Start. "Der Bezirk Bergstraße ist der Veranstalter und wir von der BSG richten das Turnier aus. Wir machen alles, was mit der Logistik zu tun hat", erklärt Trapp. Die Sportler seien froh darüber, dass sie diese Halle nutzen dürfen. Denn im Mittelpunkt agieren die Bossler und jene Sportler, die in der Pause sind, könnten aus wenig Entfernung dem sportlichen Treiben zuschauen. Die Frauen der BSG haben Kuchen gebacken und gespendet. Schließlich soll es nach dem Turnier noch einen geselligen Teil mit Schlemmereien geben.

Für die Siegerehrung am Nachmittag haben sich Bürgermeister Gottfried Störmer und Spargelkönigin Stefanie II. angekündigt. Bevor das sportliche Ereignis beginnt, begrüßt die Bezirksvorsitzende Gisela Mayer die Sportfreunde und dankt ihnen für ihre Teilnahme. Sie unterstreicht, dass Bosseln eine Teamarbeit sei. Auch der Bezirkssportwart Hans Schork verfolgt das Turnier. Hans Trapp wünscht den Wettkämpfen einen fairen Verlauf. Er erklärt noch,welcher Sportler von welcher Abwurflinie die Bossel werfen darf. Abwechselnd wird dann geworfen und jeder Teilnehmer versucht nahe an die Daube, den viereckigen Würfel, heranzukommen.

Lampertheim startet mit zwei Mannschaften. Einer sogenannten Mix-Mannschaft und einem Herren-Team. Das Alter der Wettkämpfer spiele keine Rolle, sagt Trapp. Hildegard Wiepcke ist 78 Jahre alt und Andreas Horsch ist mit 82 Jahren der älteste Lampertheimer Teilnehmer. Horsch nimmt erst einmal die Position des Linienrichters ein. "Dieses Amt übt immer ein Mannschaftsmitglied aus. Wie auch die Funktion des Bahnrichters", fügt Trapp hinzu. Bald ist der Wettkampf auf drei Bahnen in vollem Gange.

Ergebnisse Frauen: 1. Platz Mörlenbach, 2. Platz Bürstadt gemischte Mannschaft: 1. Platz Bürstadt, 2. Platz Mörlenbach und 3. Platz Lampertheim. Männer: 1. Platz Bürstadt Mannschaft eins, 2. Platz Bürstadt Mannschaft 2, 3. Platz Rimbach Mannschaft 2, 4. Platz Gorxheiertal und 5. Platz Lampertheim

Das Lampertheimer Mix-Team wetteifert gegen das Bürstädter Mix-Team. Es ist ein Kampf um Punkte. "Der nur durch gute Koordination, Kraft und Gefühl zu meistern ist", bekräftigt Trapp.