Fastnacht beim LKV

Kleine Narren haben Spaß bei der LKV-Kinderpappnasenfete. © ja

Lampertheim. Der Lampertheimer Karneval Verein 2008 lädt am Freitag, 10. Februar, 19.11 Uhr, in der Zehntscheune zur Narrenschau ein. Die rot-weiß-blau-gelben Narren bieten auch eine Tanzparty nach der Sitzung an. Urige Saalfastnacht wird von den Fastnachtern des LKV geboten. Der Eintritt kostet 9 Euro. Interessierte Narren können kurzfristig noch Restkarten unter den Telefonnummern 0152/34 07 16 15 und 06206/5 83 83 bestellen.

Ferner lädt der LKV alle großen und kleinen Narren zum Kindermaskenball ein. Die Narren werden ein tolles Programm von Kindern für Kinder geboten bekommen. Am Sonntag, 12. Februar, ab 14.11 Uhr, wird in der Zehntscheune der Bär los sein. Für das leibliche Wohl aller Besucher ist gesorgt. DJ Ritschy wird für die musikalische Unterstützung bei der Kinderpappnasenfete sorgen. 2,50 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder können noch um 50 Cent verringert werden, wenn die Besucher mit einer roten Nase kommen. Der LKV verspricht einen tollen Kostümwettbewerb sowie Saalspiele und Tanzspiele. zg