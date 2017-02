Fastnachter auf Kurs

Neuschloss. In dieser Kampagne sind die Fastnachter der Aktionsgruppe Meute auf Meuterkurs. Zu ihrer Sitzung am Freitag, 24. Februar, 20.11 Uhr, stechen sie in See. Allerdings als Seeräuber. "Macht das Piratenschiff klar und lasst die Leinen los", wird dann der Piratenkapitän, der Erste Vorsitzende Rolf Wegerle, seiner Mannschaft das Kommando geben. Welche Landratte mit über die Meere segeln möchte, sollte pünktlich anheuern und seetauglich sein. Dann steht Abenteuern nichts mehr im Weg.

Seeräuber treiben ihr Unwesen

Bekanntlich sind Seeräuber wild und deshalb werden sie in der Sitzung ihr Unwesen treiben. Die Aktionsgruppe Meute befindet sich mit ihren Fastnachtsveranstaltungen auf Erfolgskurs. Sie feiert ihre 20. Sitzung, und als Seefahrer und Piraten verkleidet begibt sich die Crew auf Entdeckungsreise durch den Meutekeller. Stattliche zehn Programmpunkte kann der Piratenkapitän trotz kleiner Mannschaft vorweisen.

"Außer einer Nummer wird der Programmablauf von unseren Eigengewächsen gestaltet", erklärt Wegerle nicht ohne Stolz. Auf dem großen Piratenschiff gibt es dann Büttenreden, Zweigespräche, Gesang und Tanz zu erleben. roi