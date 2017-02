Rosengarten. Die Polizei hat die Ursache für den Großbrand am vergangenen Mittwoch in Rosengarten (wir berichteten) geklärt. Dort war ein Bungalow in der alten Wormser Straße bis auf die Grundmauern abgebrannt.

Weil das Haus einsturzgefährdet ist, hätten sich die Untersuchungen hingezogen. ."Das Feuer ist in der Küche ausgebrochen", erklärt Polizeisprecherin Christiane Kobus auf Nachfrage unserer Zeitung. Ein technischer Defekt sei auszuschließen. Wie bereits von der Polizei vermutet, sei der Brand durch Lebensmittel beziehungsweise heißes Fett entstanden. Das hätten auch die Aussagen der Familie bestätigt. "Deshalb gehen wir von einer Fahrlässigkeit aus", so Kobus. Strafrechtlich sei der Fall damit erledigt. Nun müsse sich die Versicherung damit befassen. kur