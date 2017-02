Akkordeonist Alexandre Bytchkov. © zg

Lampertheim. Die Martin-Luther-Gemeinde lädt ein zu einer gottesdienstlichen Feier und einem Konzert im Rahmen des Abendgottesdienstes am Sonntag, 12. Februar, 19 Uhr, in der Luther-Kirche. Der russische Akkordeonvirtuose Alexandre Bytchkov entführt die Zuhörer in unterschiedliche Musikwelten und entfacht auf dem Akkordeon ein Feuerwerk mit hohem künstlerischem Anspruch.

Bytchkov spielt im gottesdienstlichen Teil des Abends klassische Stücke. Im anschließenden Konzertteil präsentiert er leichte Musettwalzer, spritzige Tangos oder gefühlvolle russische Romanzen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. zg