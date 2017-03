Flohmarkt schon vor den Ferien

Lampertheim. Langsam wird es wärmer - Zeit für den Frühjahrs-Flohmarkt in der Lampertheimer Pestalozzischule. Weil Ostern spät liegt, baut der Förderverein "Hand in Hand" diesmal seine Tische schon vor den Ferien auf: am Samstag, 25. März, 10 bis 13 Uhr. Eltern, ob mit oder ohne Kinder an der Schule, können alles verkaufen und kaufen, was man für den Nachwuchs braucht. Der Förderverein versorgt die Gäste mit Wurst, Kaffee und Kuchen. Die Einnahmen kommen den Kindern zugute.

Wer etwas anbieten will, hat diesmal die Wahl. Es gibt Plätze in zwei Varianten: Im Foyer stehen kleine Tische samt einer Extra-Ablage bereit; im Rundgang durch die Flure des Erdgeschosses finden sich große Verkaufstische. Kinder dürfen - ohne Gebühr und Anmeldung - ihre Spielsachen und andere Dinge spontan auf Decken im Foyer präsentieren. Interessierte können sich anmelden über ein Formular auf der Webseite des Fördervereins. Die Teilnahme kostet sieben Euro, Mitglieder zahlen nur fünf Euro. zg