Folgen der Mobilität

Nein, Panikstimmung macht sich bei den Verkehrsteilnehmern im Ried nicht breit. Doch die Sorgen angesichts der vierjährigen Großbaustelle vor der Haustür sind natürlich groß. Sie betreffen in erster Linie Berufspendler, die sich auf eine staureiche zweite Hälfte dieses Jahrzehnts einrichten können. Zwar stehen mit der A 61 und der A 67 großräumige Umgehungsstrecken zur Verfügung; auch werden Ortskundige Wege finden, ihr Ziel zu erreichen, ohne sich dem täglichen Chaos auf den Autobahnen auszusetzen. Doch diesen Gedanken werden viele haben. Die Straßen rund um die Anschlussstelle Sandhofen werden deshalb mehr oder weniger verstopft sein.

Die höhere Verkehrsdichte werden voraussichtlich vor allem die Bewohner im Mannheimer Norden zu spüren bekommen. Bei der Informationsveranstaltung, die das Regierungspräsidium kommende Woche in Sandhofen abhalten will, könnten die Wogen deshalb höher schlagen als in Lampertheim, wo sich das Publikum von den sachlichen Ausführungen der Karlsruher Behörde überzeugen ließ. Freilich: Die B 47 durch Rosengarten wird, als Verbindungsstück zwischen der A 61 und der A 67, abermals zum Nadelöhr. Der Lampertheimer Verkehr-Fachbereich um seinen Leiter Uwe Becher konnte in der Vergangenheit reichlich Erfahrungen sammeln, um auf die Unterbindung von Schleichverkehr über Anwohnerstraßen und Feldwege vorbereitet zu sein.

Insgesamt hilft alles nichts: Wir jammern und klagen über den Investitionsstau hierzulande und haben als Autofahrer Opfer hinzunehmen, die der Abbau dieses Investitionsstaus fordert. Angenehm ist das alles nicht. Doch Verkehr-Fachbereichsleiter Becher brachte es bei der Veranstaltung im Stadthaus auf den Punkt: "Wir haben zu wenige Straßen für zu viele Autos." Mobilität fordert ihren Tribut. Die Großbaustelle wird uns daran erinnern. Und das täglich. Vier Jahre lang.