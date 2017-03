FolgenreicherStreit über Hundehaare

Lampertheim/Bergstrasse. "Ich wollte keinen Menschen auf dem Gewissen haben. Ich hatte Angst, dass er verblutet." Ein 25 Jahre alter Mann aus Zwingenberg, der mittlerweile seinen Wohnsitz nach Mannheim verlegt hat, zeigt sich noch immer "schockiert über mich selbst."

In einer Septembernacht des Jahres 2014 hat er nach einem verbalen Streit mit dem Ex-Partner seines Freundes über Hundehaare in dessen Fahrzeug den 35-Jährigen aus Lampertheim mit einem Küchenmesser schwer verletzt. Er soll den Geschädigten von hinten angefallen, ihn umklammert und ihm die zwanzig Zentimeter lange Klinge in die rechte Halsseite gerammt haben. "Dieser Schnitt war beabsichtigt. Ich stand stark unter Adrenalin", gestand er ein. Anschließend rief er den Krankenwagen und alarmierte die Polizei.

Der stark blutende Schwerverletzte konnte nur durch eine Not-Operation gerettet werden. Bis heute leidet er unter starken Schmerzen und ist nach wie vor arbeitsunfähig geschrieben.

Das unheilvolle Geschehen nahm seinen Beginn in einem Wohnwagen auf einem Lampertheimer Privatgrundstück in dem sich der mutmaßliche Messerstecher ("ich bin bisexuell und kann damit gut leben") gemeinsam mit seinem Freund aufhielt, als das spätere Opfer dazu stieß. Dass es sich bei dem Mann um den Ex-Lebensgefährten seines Freundes handelte und diese viele Jahre lang ein Paar gewesen sind, will der 25-Jährige nicht gewusst haben.

Psychiatrisches Gutachten

Seit gestern steht der Zwingenberger wegen gefährlicher Körperverletzung vor der 3. Strafkammer des Landgerichts Darmstadt. Dass er und alle übrigen Zeugen ihre Aussage zum dritten Mal vor dem dritten Gericht machen müssen, grenzt an ein Kuriosum. Das erstinstanzliche Urteil des Amtsgerichts Bensheim vom Oktober 2015, das eine Freiheitsstrafe von drei Jahren beinhaltet, wurde in der Berufungsverhandlung aufgehoben. Der Grund war ein psychiatrisches Gutachten.

Der Sachverständige hatte den Angeklagten aufgrund eines Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms als vermindert schuldfähig eingestuft und eine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik empfohlen. Daraufhin verwies das Berufungsgericht das Verfahren zur erneuten Entscheidung an eine Große Strafkammer.

Er sei irgendwann über die "Frechheiten" des ungebetenen Besuchers im Wohnwagen "total ausgerastet", erklärte der 25-Jährige: "Das war ein großer Fehler." Der nächtliche Besucher habe zunächst damit gedroht, den Wohnwagen "abzufackeln". Außerdem habe dieser vorgetäuscht, eine Waffe bei sich zu tragen und Morddrohungen ausgestoßen: "Er war auf Krieg aus." Als er dann auch noch mit seinem Rucksack und seinem Handy verschwunden sei, sei er ihm gefolgt und habe zur Selbstverteidigung ein Messer mitgenommen.

"Plötzliches Kratzen"

Das Opfer hatte den Messerstich zunächst lediglich als ein "plötzliches Kratzen am Hals" wahrgenommen. Erst als er die tiefe Wunde auf einem Handyfoto gesehen habe, sei ihm die Tragweite der Verletzung klar geworden, erklärte der Geschädigte. Obwohl der Angeklagte der Grund für die Trennung von seinem Freund gewesen sei nachdem er beide in flagranti erwischt habe, sei sein nächtlicher Besuch im Wohnwagen keinesfalls aus Eifersucht erfolgt. Ihm sei es allein um die Verunreinigung seines Wagens gegangen.

Der Prozess wird heute mit weiteren Zeugenvernehmungen fortgesetzt. Vermutlich wird auch der psychiatrische Sachverständige, Dr. Peter Haag (Weinheim) sein Gutachten erstatten. sg