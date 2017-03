Forstamt: „Wir haben nichts zu verbergen“

Handball-Bezirksoberliga

Lampertheim. Nicht so recht zufrieden ist derzeit Norbert Metzger, Trainer des Handball-Bezirksoberligisten TV Lampertheim: "Wir sind in einem kleinen Tief, das muss man schon so sehen", meint er vor dem Auswärtsspiel am Samstagabend um 19 Uhr gegen die SKG Roßdorf II. Woran es liegt, dass zuletzt… [mehr]