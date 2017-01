Fotografie als Leidenschaft

Lampertheim. Gestern war ein besonders schöner Tag für Helmut Steinhauer. Er feierte im Alten- und Pflegeheim Mariä Verkündigung seinen 90. Geburtstag. Schon am Vormittag kamen die Heimleiterin Heide Neumann und Steinhauers Tochter, Rita Klemmer, sowie Mitbewohner zum Gratulieren. Bürgermeister Gottfried Störmer überbrachte im Namen der Stadt einen Frühlingsstrauß und ein Gesundheitspaket in Form von Säften.

Außerdem übermittelte der Verwaltungschef die Glückwünsche des Hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier und des Landrates Kreis Bergstraße, Christian Engelhardt. "Sie sehen sehr gut aus", staunte Störmer über den schicken und rüstigen Senior, der schlagfertig antwortete: "Ich bin frisch gewaschen und gekämmt."

In Lampertheim aufgewachsen

Helmut Steinhauer berichtete, dass er zwar in Worms geboren, aber in Lampertheim aufgewachsen ist. Er war drei Jahre alt, als seine Eltern in die Spargelstadt zogen. "Meine Eltern haben mich mitgenommen", sagte das Geburtstagskind verschmitzt. In Lampertheim hat Steinhauer die Schule besucht und später den Beruf eines Kupferschmieds erlernt. Er hat bis zu seiner Pensionierung beim ehemaligen pharmazeutischen Unternehmen Boehringer in Mannheim gearbeitet. 1950 heiratete Steinhauer seine Pauline. Aus der Ehe ging Tochter Rita hervor. Zur Familie gehören außerdem zwei Enkel und fünf Urenkel. Seine Ehefrau ist vor sechs Jahren verstorben.

Der Jubilar hatte einige Hobbys. Eine Leidenschaft war das Fotografieren. Die Natur habe ihm dafür wunderschöne Motive geliefert. Ein weiteres Freizeitvergnügen habe ihm das gemeinsame Singen im MGV Sängerrose bereitet. Obendrein war Steinhauer in der Boehringer Werksfeuerwehr und in der Freiwilligen Feuerwehr Lampertheim aktiv.

In der Spargelstadt habe sich ihr Vater wohl gefühlt, erklärt Tochter Rita Klemmer. Die Familie sei ihm sehr wichtig. Seit drei Jahren wohnt Helmut Steinhauer nun im Seniorenheim und wird dort von seinen Angehörigen besucht. roi