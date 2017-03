Frauen für Gerechtigkeit

Lampertheim. Am Freitag, 3. März, laden philippinische Frauen ein, gegen Ungerechtigkeiten aufzustehen: Der Inselstaat ist Schwerpunktland des Weltgebetstags 2017. Unter dem Motto "Was ist denn fair?" kommen Christinnen und Christen aller Konfessionen zusammen, um mit Liedern, Gebeten und Aktionen für globale Gerechtigkeit einzutreten.

Frauen verschiedener Konfessionen aus Lampertheim bereiten den Gottesdienst nach der Vorlage der philippinischen Frauen vor und laden am 3. März, 19 Uhr, in die Kirche Mariä Verkündigung zum Gottesdienst ein. Anschließend gibt es im Jugendheim Informationen über die Philippinen und landestypische Leckereien.

Philippinen als "Gastland"

Der Weltgebetstag 2017 führt in das bevölkerungsreichste christliche Land Asiens, das aus mehr als 7100 Inseln besteht. Dort finden sich neben Naturschönheiten und Weltkulturerbestätten auch interne Konflikte und von Menschen verantwortete Umweltkatastrophen. Den Gottesdienst "Was ist denn fair?" hat ein Team von über 20 Frauen neun unterschiedlicher Konfessionen verfasst. Sie lassen mit Merlyn, Celia und Editha drei fiktive Frauen zu Wort kommen, die von Armut, Ausbeutung und den dramatischen Folgen des Klimawandels berichten. In Kontrast dazu setzen die Verfasserinnen das biblische Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg.

Glaube, Gebet und Handeln für eine gerechte Welt gehören in ihr untrennbar zusammen. Ein sichtbares Zeichen dafür sind die Kollekten aus den Gottesdiensten in Deutschland, die vor allem Frauen- und Mädchenprojekte weltweit unterstützen. In diesem Jahr sind darunter acht Partnerorganisationen auf den Philippinen, die sich unter anderem für politische und gesellschaftliche Beteiligung sowie gegen Gewalt an Frauen und Kindern engagieren.

Seit Ende des 19. Jahrhunderts hat sich der Weltgebetstag zur größten ökumenischen Frauenbewegung entwickelt. Jedes Jahr laden christliche Frauen eines anderen Landes am ersten Freitag im März dazu ein. In allen Weltregionen werden diese Gottesdienste vorbereitet. Damit sollen sie einen wichtigen Beitrag für ökumenisches Miteinander und mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Kirche leisten. red