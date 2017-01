Freiwillige Helfer sammeln Bäume ein

Auch die Hüttenfelder Jugendfeuerwehr sammelt ausgediente Weihnachtsbäume ein. Unser Bild zeigt einen Einsatz von 2014. © ron

Lampertheim. Seit gestern läuft die Christbaumaktion der Jugendfeuerwehr (JF) Lampertheim Mitte. Die jungen Kameraden sammeln die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Gestern war der Stadtteil Neuschloß an der Reihe, heute werden die Bäume in der Kernstadt östlich der Bahnlinie abgeholt und morgen fährt die Jugendfeuerwehr die übrigen Stadtgebiete ab.

Die Leitung in Lampertheim Mitte hat Jugendwart Sebastian Herweh. Er erklärt: "Die JF Lampertheim Mitte übernimmt die Kernstadt und Neuschloß. Die JF aus Hüttenfeld hat vergangenes Wochenende schon in ihrem Stadtteil gesammelt und die JF aus Hofheim übernimmt neben ihrem Ortsteil noch zusätzlich Rosengarten und das Wehrzollhaus am Samstag."

Herweh verdeutlicht das Ausmaß der Aktion: "Für den Transport der abgeschmückten Weihnachtsbäume kommen viele Autos zum Einsatz: von der Feuerwehr die beiden Wechselladerfahrzeuge und alle Kleinfahrzeuge wie die Busse und der Einsatzleitwagen. Auch im Einsatz sind alle Mulden der Feuerwehr. Weiterhin bekommen wir Fahrzeuge und Mulden vom Bauhof zur Verfügung gestellt. Ebenso werden wir von Energieried mit Fahrzeugen mit Fahrern und von der BASF Lampertheim mit Mulden unterstützt."

Weil ein Sammelplatz benötigt wird, stellt Landwirt Gerd Knecht kostenlos ein Gelände nahe dem Neubaugebiet Rosenstock zur Verfügung. "Die Christbaumaktion wird von der Einsatzabteilung der Feuerwehr Lampertheim unterstützt, und das komplett freiwillig. Ohne die Einsatzabteilung wäre die Christbaumaktion auch nicht möglich", bekräftigt der Jugendwart.

Die Verpflegung erfolgt komplett durch Angehörige der Feuerwehr und des Feuerwehrvereins. Sie bereiten an allen drei Tagen das Essen vor und geben kleine Snacks für unterwegs mit. Neben dem Ehrenamt, das in der Feuerwehr eine wichtige Säule darstellt, kann Herweh Zahlen nennen: Am Donnerstag halfen rund 60 Personen und am Freitag sowie am Samstag sind es ungefähr 75 Personen. "Knapp die Hälfte der Helfer sind Jugendliche und der Rest besteht fast ausschließlich aus Mitgliedern der Einsatzabteilung sowie ein paar freiwilligen Helfern des Feuerwehrvereins." Die eingesammelten Tannenbäume werden später zur Kompostanlage gebracht.

Bitte um Spenden

Weil die Aktion kostenlos ist, bitten die Verantwortlichen bei der Abholung der Bäume um Spenden für die Jugendfeuerwehr. "Die Sammelaktion ist eine zeit- und personalintensive Veranstaltung, die auch viel Vorbereitung erfordert. Durch diese Christbaumsammelaktion finanziert sich die Jugendfeuerwehr das Jahr über", betont Herweh. Die Spenden sollen für die Förderung der Jugendfeuerwehr eingesetzt werden, etwa für Ausflüge, Materialien wie Zelte und Zubehör und Sportartikel.

Weiter hebt der Jugendwart hervor: "Durch diese Spenden müssen wir keine Mitgliedsbeiträge erheben. Wir haben im Jahr viele verschiedene Veranstaltungen, sowohl eigene Aktionen auf Ortsebene als auch auf Kreisebene. Events, die wir für die Jugendlichen vorbereiten, wie die 24-Stunden-Übung, Spieleabende, Zeltlager und Wanderungen könnten wir ohne die großzügige Spendenbereitschaft der Lampertheimer Bürger nicht ausrichten. Und wir könnten nicht so eine große und abwechslungsreiche Jugendarbeit durchführen."