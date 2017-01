Hüttenfeld. Die evangelische Kirchengemeinde Hüttenfeld veranstaltet vom 15. bis 22. Juli eine Freizeit für Kinder zwischen sechs und 13 Jahren. Ziel ist das Freizeitheim Freudenblick in Haidmühle im Bayrischen Wald. Das Haus verfügt über zwei große Gruppenräume. Auf dem Außengelände gibt es ein Beach-Volleyballfeld, Grill- und Lagerfeuerstelle und eine große Terrasse. In unmittelbarer Umgebung gibt es ein Freibad und einen See. Wälder in der leicht hügeligen Landschaft laden zu Erkundungstouren ein.

Anmeldeformulare und Infos zur Freizeit gibt es im evangelischen Gemeindebüro (Telefon 06256/20 10) oder bei Manuela Ehret (06256/15 50). Der Preis für ein Kind beträgt 250 Euro, weitere Geschwister zahlen 230 Euro. ron