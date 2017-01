Froher Empfang bei Firmen und Familien

Hüttenfeld. Auch in Hüttenfeld sind die Sternsinger durch die Straßen gezogen, um den Segen 20*C+M+B+17 (Christus segne dieses Haus) an die Haustüren zu schreiben. Insgesamt 16 Kinder im Alter von fünf bis 15 Jahren waren in vier Gruppen an drei Tagen unterwegs. Der gesammelte Betrag von 2240 Euro kommt in diesem Jahr Kindern in Kenia zugute. Am ersten Tag starteten die Gruppen im Gewerbegebiet. Bei einer Firma wartete gleich eine schöne Überraschung: Das Unternehmen hatte schon im Dezember eine Spendenkasse für die Sternsinger aufgestellt.

In einer anderen großen Firma waren die Mitarbeiter so begeistert, dass einer versprach, im nächsten Jahr seine Gitarre von zu Hause mitzubringen, um die Sternsinger musikalisch zu begleiten. Auch die Kinder der Schulbetreuung der Seehofschule konnten sich über einen Besuch der Sternsinger freuen.

Um die Mittagszeit trafen sich alle im Pater-Delp-Zentrum zum Mittagessen. Dort hatten fleißige Helfer ein warmes Essen vorbereitet, denn am Nachmittag stand noch ein Auftritt beim Seniorennachmittag im katholischen Gemeindezentrum an.

Am zweiten Tag machte man sich auf den Weg zu den Familien, über 200 Familien überbringen die Sternsinger jedes Jahr ihren Segen. Bevor sich die Könige am letzten Tag auf den Weg zu den noch nicht besuchten Häusern aufmachten, schauten alle gemeinsam im Pater-Delp-Zentrum einen Film an.

Im Rahmen der Sternsingeraktion wird jedes Jahr ein Film gedreht über eines der Länder, an das die Spenden gehen. In diesem Jahr sahen die Sternsinger, wie Kinder in Kenia leben und wie ihnen durch die Aktion geholfen wird. Wegen ausbleibenden Regens aufgrund des Klimawandels herrscht dort extreme Trockenheit, die den Menschen ihre Lebensgrundlagen entzieht.

Die Sternsingeraktion in Hüttenfeld fand ihren Abschluss beim sonntäglichen Familiengottesdienst in der Herz-Jesu Kirche. Die Könige zogen gemeinsam mit Pfarrer Patrick Fleckenstein und den Ministranten in die Kirche ein. Sie sangen das Lied "Stern über Bethlehem" und trugen ihre Texte vor. Der Pfarrer bedankte sich bei allen Sternsingern und ihren Begleitpersonen für ihren Einsatz. ron