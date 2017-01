In der Seniorenbegegnungsstätte stoßen die Besucher auf die Geburtstagskinder an.

Lampertheim. Glückwünsche gibt es für alle Geburtstagskinder. Aber zwei Jubilare werden besonders bedacht. Und das hat seinen guten Grund: Es gibt runde Jubiläen im hohen Alter zu feiern. Margarete Kalb ist 95 Jahre alt geworden und Evelyne Hein 85 Jahre.

Nach dem Kaffeetrinken in der Seniorenbegegnungsstätte Alte Schule, das das Helferteam ausrichtete, steht eigentlich das Singen von volkstümlichen Weisen auf dem Programm. Doch Geburtstagskind Evelyne Hein ist die Leiterin des Volksliedersingens und möchte erst einmal mit den Senioren auf ihr Wiegenfest anstoßen. Daraus wird eine kleine, fröhliche Feier mit einigen Geburtstagsständchen.

"Hoch soll sie leben", singt Norbert Fetsch, begleitet vom Musikertrio Christa Armbruster (Akkordeon), Ruth Zehnbauer (Akkordeon) und Stan Svoboda (Gitarre). "Happy Birthday to you", stimmen alle Senioren ein. Weil viele Sängerinnen und Sänger in die Cafeteria gekommen sind, ertönt ein kräftiger, gemischter Chor. "Lasst die Gläser hell erklingen", empfehlen die Senioren singend. Sie erheben ihr Glas und trinken auf das Wohl der Jubilare. Und mit einem Glas prickelnden Sekts geht das Singen gleich nochmal so gut. Schon geht es los mit bekannten deutschen Volksliedern. "Wir lieben volkstümliche Musik", sagen zwei Frauen und schauen gleich wieder in die Liederhefte, in denen die Texte stehen.

Monika Krings ist das "Nummerngirl" und zeigt an, auf welcher Seite die entsprechenden Titel stehen. Passend zum Jahreswechsel erklingt: "Das alte ist vergangen, das neue angefangen, Glück zum neuen Jahr." Und kurz darauf ertönt ein beschwingter Gesang: "Freut euch des Lebens." Auch wenn der Liedtext besagt: "Man schafft so gern sich Sorg und Müh, sucht Dornen auf": An diesem Nachmittag steht Frohsinn auf der Tagesordnung.