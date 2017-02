Fruchtzwerge in meinem Bauch

König Wumbaba und Donald Trump: Axel Hacke liest aus seinen zahlreichen Kolumnen-Bänden und signiert anschließend seine Bücher. © Nix

Lampertheim. Axel Hacke sei bereits als Kolumnist auf die Welt gekommen, begrüßt Uwe Rauschelbach vom "Südhessen Morgen" den Schriftsteller am Donnerstag im Rahmen der Autorenreihe "MorgenLese" in den Räumen der Volksbank-Filiale Rosenstock. Hacke ist ein Meister der kleinen Geschichten, seit Jahrzehnten veröffentlicht er im Magazin der "Süddeutschen Zeitung" seine Kolumnen. Zusammen mit Harald Martenstein ("Die Zeit"), der ebenfalls schon Gast bei der "MorgenLese" war, bilde Hacke "die kleinste denkbare Selbsthilfegruppe", wie Rauschelbach es scherzhaft formuliert.

In Axel Hackes neuem Buch "Die Tage, die ich mit Gott verbrachte" geht es nicht um seine kleinen Beobachtungen aus dem Alltag, sondern um Gott und die Welt. Die erste Begegnung, mit der Hacke seine Lesung beginnt, hat gleichzeitig etwas Banales und etwas Symbolhaftes. Der Ich-Erzähler sitzt gedankenversunken auf einer Friedhofsbank, als ihn plötzlich ein älterer Herr unsanft ins Gras schubst. Verblüfft sieht der Mann, wie in diesem Augenblick eine große Weltkugel auf seinen Platz kracht. Es ist Gott persönlich, der ihm das Leben gerettet hat.

Spaziergang mit Gott

Der Held des Buches, der eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Autor hat, trifft Gott immer wieder. Sie spazieren durch die Stadt und reden über den Zustand der Welt. Denn Hackes Gott ist nicht allmächtig, er ist unzufrieden, mit dem, was er erschaffen hat. Wie in den meisten von Hackes Geschichten verschwimmen die Konturen der Wirklichkeit. "Die Welt wird durch die Figuren, die darin vorkommen, auf links gedreht", wie er es selbst im Gespräch ausdrückt.

Bereits zu Beginn sitzt der Erzähler im Zug und sieht sein eigenes Spiegelbild im Fenster davonfahren. Im weiteren Verlauf tauchen ein 25 Zentimeter großer Büroelefant und ein trauriger Mann in einer Schublade auf. Hackes feinsinniger Humor und sein Sprachwitz kommen bei den Besuchern bestens an. Neben den Ausflügen ins Fantastische stellt er auf fast spielerische Weise die großen philosophischen Fragen nach dem Sinn des Lebens.

Die Figur des von sich selbst enttäuschten Gottes habe er schon lange im Kopf gehabt, sagt Hacke. Nach den Terroranschlägen auf das französische Satiremagazin "Charlie Hebdo" habe er sich entschlossen, die Idee umzusetzen. Immer wieder lobt Hacke die gute Zusammenarbeit mit dem Zeichner Michael Sowa. Allerdings sei er sich sicher, dieser habe das Buch nie gelesen. Der rauchende Hund vom Titelbild sei in der Geschichte ursprünglich gar nicht vorgekommen. Aber kein Problem für den gelernten Journalisten: "Ich schreibe Ihnen in jedes Buch der Weltliteratur einen rauchenden Hund hinein. Ich traue mir zu, ich schreibe in das Grundgesetz einen rauchenden Hund und das Bundesverfassungsgericht merkt es nicht." Die Reaktionen der Zuhörer zeigen, dass sie sich in Hackes Geschichten wiederfinden. Wenn er von der Christbaumkugel erzählt, die "Jemand, Man oder Einer" mal wegräumen könnte, fühlt sich mancher durchaus an die eigene Beziehungskommunikation erinnert. "Partnerschaftspassiv" nennt Hacke diese grammatikalische Form: "Sie macht auf ein Problem aufmerksam, führt nicht automatisch zum Streit und lässt Spielräume für Lösungen."

Das Publikum ist im Austausch mit dem Autor vor allem an der täglichen Arbeit des Schriftstellers interssiert. Das Autorendasein sei ein 24-Stunden-Job, die eigentliche Umsetzung seiner Ideen entwickele er aber am Schreibtisch, gibt Hacke bereitwillig Auskunft. "Von Außen betrachtet, ist es eine ganz langweilige Tätigkeit, mit Inspiration ist das so eine Sache." Das Schreiben halte ihn gesund, noch nie habe er eine Ausgabe seiner wöchentlichen Kolumne versäumt. Erst auf Drängen seines Chefredakteurs gebe es seit einiger Zeit einen Text in Reserve.

Gefahr durch Populismus

Die Gefahr durch populistische Tendenzen spiele in seinen Texten eine zunehmend große Rolle: "Politik ist unausweichlich." In den vergangenen Wochen habe er allein fünf Kolumnen über Donald Trump und dessen "Verlust jeden menschlichen Anstandes" geschrieben. Mit Alltäglichem befasst sich dagegen seine "Wumbaba-Trilogie", in der Hacke falsch verstandene Liedtexte gesammelt hat. Auch hier ist der Wiedererkennungswert hoch. Wer hat nicht schon einen Song angehört und mit abenteuerlichem Text munter mitgesungen?

Zu seinen Favoriten zähle Herbert Grönemeyer, der beim Singen nur Anhaltspunkte liefere. Den Rest müssen sich die Fans selbst zusammenreimen und dichten logische Wortschöpfungen wie "Fruchtzwerge in meinem Bauch". Hacke hat viel übrig für diese absurde Poesie: "Aus einem Missverständnis entsteht Schönes." Ganz entspannt trägt er seine Texte vor und formuliert treffend und pointiert. Er muss nicht den großen Entertainer geben, seine Stärke ist die Sprache.

Das wissen die zahlreichen Besucher in der Volksbank-Filiale zu schätzen, die sich beim anschließenden Sektempfang am Stand des Büchertischs der Lampertheimer Buchhandlung "Bücherschiff" gerne ein Buch von ihm signieren lassen.