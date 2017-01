Frühjahrsrunde ab Freitag

Hüttenfeld. Bei der 16. Frühjahrsrunde für Luftdruckschützen werden nach aktuellem Stand fünf Vereine teilnehmen. Das Reglement soll für spannende Wettkämpfe sorgen, da die Schützen einzelnen Wettkampfteams zugeordnet werden, die nicht identisch mit den Vereinsstrukturen sind. So werden die Teams vor Beginn des jeweiligen Wettkampfs jedes Mal neu gebildet. Damit wird es auch interessierten Einzelschützen anderer Vereine ermöglicht, an der Frühjahrsrunde teilzunehmen.

Die Mannschaften heißen Team blau, gelb, grün, rot und schwarz. Zu Beginn befinden sich in der Lostrommel jeweils fünf Kugeln in der entsprechenden Farbe. Damit ist sichergestellt, dass in jedem Fall zunächst die Mannschaften komplett sind. Nachdem diese Kugeln aufgebraucht sind, werden wieder fünf Kugeln, eine von jeder Farbe, in die Lostrommel gegeben, damit die nächsten Schützen den Teams zugelost werden können. Das wird so oft wiederholt, bis jeder eintreffende Schütze einem Team zugeordnet ist.

Geschossen wird je einmal auf jedem Schießstand der fünf Vereine, die sich für dieses Jahr angemeldet haben. Neu hinzugekommen ist der Schützenverein Hubertus Lampertheim, der nun neben dem SV Hubertus Trösel, dem SV Hassia Fürth, dem SV Rittenweier und der Sportschützenabteilung der SG Hüttenfeld teilnimmt.

Start bei SGH

Der erste Wettkampf findet am Freitag, 27. Januar, bei der Sportschützenabteilung der SG Hüttenfeld statt. Ab 18 Uhr kann im Sportpark Am Hegwald geschossen werden. Trotz der zu erwartenden Anzahl an Schützen soll der Wettkampf vor 23 Uhr beendet werden.

Für die Schützen aus dem Kreis Bergstraße ist dieser Wettkampf eine Generalprobe zur Vorbereitung auf das Bestenschießen in der nächsten Woche und die Gaumeisterschaften.

Im Rahmen dieses ersten Saisonwettkampfes werden mit den Verantwortlichen der Vereine auch die weiteren Austragungsorte und Termine abgestimmt. ron