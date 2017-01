Für jeden Vogel gibt’s ein Kreuzchen

Anders als dieser Kleiber nutzen bisher nicht allzu viele Vögel das zusätzliche Futterangebot, das die Menschen ihnen in ihren Gärten machen.

Lampertheim. Beobachten und melden: Am heutigen Freitag geht es los. Die Naturschützer bitten die Bevölkerung um Hilfe. Der Naturschutzbund (NABU) Deutschland ruft zur siebten bundesweiten Vogelzählaktion auf. Die große Mitmachaktion "Stunde der Wintervögel" findet vom 6. bis 8. Januar statt. Jeder kann mitmachen, allein oder in einer Gruppe.

Beobachter schauen sich eine Stunde lang im Garten oder in einem Park um, welche Vogelarten sich dort tummeln. Oder welche Vögel zur Futterstelle auf die Terrasse beziehungsweise zum Balkon kommen. Gezählt werden sollen alle Vögel, die man beim Blick in den Garten oder Park entdecken kann. Im Laufe einer Stunde soll von jeder Vogelart die höchste Zahl der beobachteten Vögel notiert werden. Auf der Homepage des NABU gibt es einen Zählhilfebogen, der das Erfassen der Vögel erleichtern soll. Außerdem kann ein Flyer mit Meldebogen heruntergeladen werden. Im Mittelpunkt stehen bekannte und oft weit verbreitete Vogelarten wie Meisen, Finken, Rotkehlchen und Spatzen. Laut NABU beteiligten sich im Vorjahr bundesweit mehr als 93 000 Naturfreunde an der Aktion und zählten über 2,5 Millionen Vögel.

Im November und Dezember erreichten den NABU vermehrt Meldungen, dass die zu dieser Jahreszeit üblichen Vögel am Futterhäuschen oder im Garten vermisst werden. Viele Vogelfreunde vermuten dabei einen Zusammenhang mit der Vogelgrippe, den der NABU aber nicht bestätigen kann, da Singvögel nicht von der Geflügelpest befallen würden. Erst die große Stunde der Wintervögel werde klären können, ob es in diesem Winter tatsächlich außergewöhnlich wenige Vögel in den Gärten gibt. Je mehr Teilnehmer, desto genauer werden die Ergebnisse sein. "Die gesammelten Meldungen können uns auch verraten, welche Vogelarten und welche Regionen besonders betroffen sind und damit wertvolle Hinweise auf mögliche Ursachen liefern. Daher freuen wir uns, wenn möglichst viele Menschen mitmachen", erklärt Gerhard Eppler, Landesvorsitzender des NABU Hessen.

Der Lampertheimer Naturschützer und Vogelexperte Gerd Will möchte sich an der Vogelzählung beteiligen. Aber mit Blick in seinen Garten, in dem ein Futterhäuschen mit Leckereien für die gefiederten Freunde steht, sagt er: "Es sind keine Vögel da, und deshalb geht momentan gar nichts." Ein Verschieben der Zählung hält er für sinnvoll. Überhaupt gebe es weniger Vögel als sonst. Beispielsweise wirkten sich die ungünstigen Wetterverhältnisse zur Brutzeit im vergangenen Jahr negativ auf den Nachwuchs aus.

Genug Futter im Wald?

"Ich sehe wenige Vögel im Garten. Mal einen Zaunkönig, ein paar Meisen oder eine Elster", sagt Andrea Hartkorn, die Vorsitzende der Lampertheimer NABU-Gruppe. Sie fügt hinzu: "Im Sommer hat es noch ordentlich in unserem Naturgarten gezwitschert", erklärt Hartkorn. "Ob sich die Gefiederten derzeit wo anders aufhalten?", fragt sich die Naturschützerin. In Erwägung zieht sie den Wald, da es dieses Jahr viele Bucheckern und Eicheln gebe. Eventuell habe es auch durch das nasskalte Wetter im vergangenen Frühjahr weniger Jungvögel gegeben. "Darüber hinaus verschwinden Vögel nachweislich durch den Gebrauch von Insektiziden. Allen voran durch die Neonicotinoide, welche, dank intensiver Landwirtschaft, die Bauern überwiegend versprühen", erklärt Hartkorn im Gespräch mit dem "Südhessen Morgen". Die Chemikalie solle zwar nur die Krabbeltiere töten, aber sie habe darüber hinaus gefährliche Folgen für die Umwelt.

"Wir beobachten eine große Anzahl von Vögeln in unserem Garten", sagt hingegen Rudi Schlesinger und zählt die Arten auf: Grünfink, Buchfink, Meise, Spatzen, Amseln. Jetzt im Winter geht er jeden Morgen zu seinem Futterhäuschen im Garten vorm Haus und deckt den Frühstückstisch mit Sonnenblumenkerne für die gefiederten Freunde. "In gewissen Gebieten von Lampertheim scheinen genügend Gartenvögel zu sein", sagt Schlesinger.

Im Hinblick auf die allgemein geringere Vogelzahl vermutet Eppler, einen verringerten Zuzug von Vögeln aus dem Norden und Osten oder dass viele Vögel aufgrund des bisher sehr milden Winters auch außerhalb der Gärten noch viel Nahrung finden. Es sei auch möglich, dass heimische Gartenvögel im vergangenen Jahr besonders wenige Jungvögel aufgezogen haben. Bei Amseln und Grünfinken rechnen die Forscher mit Auswirkungen wegen aufgetretener Vogelkrankheiten.

Sorgenvoller Blick auf die Amsel

Deshalb werde mit Spannung das Ergebnis zum Amsel-Bestand erwartet. Denn im Herbst 2016 kam es in Südhessen erneut zu einem Amselsterben durch das Usutu-Virus. Bundesweit seien dem NABU über 1300 Verdachtsfälle gemeldet worden. "Ein Vergleich der Amselzahlen in den betroffenen Regionen mit denen in Usutu-freien Gebieten wird zeigen, welche Auswirkungen diese neue Vogelkrankheit auf die Bestände hatte", erklärt Eppler.

Das sogenannte "Grünfinkensterben" (Trichomoniasis) werde dagegen durch einen einzelligen Parasiten ausgelöst, der die Art vor allem im Umfeld sommerlicher Vogelfütterungen befällt. Seit 2014 sei hier ein deutlicher Rückgang festgestellt worden. Sie befürchten eine Fortsetzung dieses Trends. Mancher Vogelfreund werde eventuell auch eine freudige Entdeckung machen können: Die nur unregelmäßig aus dem hohen Norden nach Deutschland wandernden exotisch anmutenden Seidenschwänze seien in diesem Jahr vermehrt unterwegs, so der NABU.