Für Pendler wird’s dann eng

Lampertheim. Ab Frühjahr kann es für Autopendler aus und nach Lampertheim eng werden. Bis 2020 stehen Arbeiten auf der A 6 zwischen der Rheinbrücke und der hessischen Landesgrenze an. Neben der Erneuerung sämtlicher Fahrspuren in diesem Bereich ist auch der Abriss der Autobahnbrücke geplant, die über die B 44 führt. Die Gesamtkosten für die 8,2 Kilometer lange Strecke: rund 27 Millionen Euro.

Die Maßnahmen wurden zwischen den Behörden und Vertretern der Länder und Kommunen abgestimmt. Zur Zeit laufen noch Planungs- und Ausschreibungsarbeiten, berichtet die stellvertretende Referatsleiterin in der Außenstelle Heidelberg des Karlsruher Regierungspräsidiums für das Baureferat Nord, Karin Mihatsch.

Bis 2020 Arbeiten auf der A 6

Zeitplan der Bauarbeiten Sanierung der B 47 zwischen Ried-rode und Lorsch an den ersten beiden Wochenenden im April, jeweils bei Vollsperrung der Bundesstraße. Baustelleneinrichtung auf der A 6 zwischen Rheinbrücke und Anschlussstelle Sandhofen an den Osterfeiertagen mit kompletter Sperrung dieses Autobahnabschnitts. Erneuerung der Fahrbahnen von der Rheinbrücke bis zur Abfahrt nach Sandhofen bis Frühjahr 2018. Anschließend Abriss der Brücke über die B 44, Errichtung einer Behelfsbrücke. Neubau der Brücke. Vollsperrung der B 44 in diesem Bereich an mindestens fünf Wochenenden. Anschließend (etwa ab Mitte 2019) Sanierung der Fahrbahn bis zum Viernheimer Dreieck. Dauer der Arbeiten bis zum Jahr 2020. Sanierung der A 61 zwischen Frankenthal und Worms-Mörstadt von September bis November dieses Jahres. urs

Vorgesehen ist eine Dreiteilung der Arbeiten: von Frühjahr bis Ende dieses Jahres die Sanierung der Rheinbrücke sowie die Erneuerung der Fahrspuren auf der A 6 zwischen der Rheinbrücke und der Anschlussstelle Sandhofen. Ab Frühjahr 2018 dann der Abriss und Neubau der Autobahnbrücke über die B 44 und ab Frühjahr 2019 bis ins Jahr 2020 die Erneuerung der Fahrspuren auf der A 6 von der Anschlussstelle Sandhofen bis zur hessischen Landesgrenze (vor dem Viernheimer Dreieck).

An den Osterfeiertagen - der genaue Termin steht noch aus - soll laut Karin Mihatsch mit der Einrichtung der Baustelle auf der A 6 begonnen werden. Hierfür ist für eine Nacht eine komplette Sperrung der Autobahn in Fahrtrichtung Hessen erforderlich. Zuerst werden die Fahrspuren von der Anschlussstelle Sandhofen bis über die Rheinbrücke erneuert, im Anschluss ist die gegenüberliegende Fahrtrichtung an der Reihe.

Die Fahrbahnerneuerungen werden jeweils vier Monate in Anspruch nehmen. Wegen der Enge der Rheinbrücke wird während der Bauarbeiten jeweils nur eine Spur zur Verfügung stehen. Im weiteren Verlauf Richtung Viernheimer Dreieck sollen weitgehend zwei Streifen je Fahrtrichtung frei sein.

Bevor die Fahrspuren zwischen Sandhofen und Viernheimer Dreieck erneuert werden, ist der Abriss und Neubau der Autobahnbrücke geplant. Das Bauwerk gilt, wie es Karin Mihatsch vom Regierungspräsidium formuliert, als "nicht zukunftsfähig". In den Berechnungen habe sich ein Abriss mit Neubau als wirtschaftlich sinnvoller erwiesen als eine Sanierung. Die Situation am Kreuzungspunkt A 6/B 44 ist folgende: Über die B 44 verläuft eine ältere Brücke. Die Ausfahrt nach Sandhofen wird schon heute über eine zweite Brücke bewerkstelligt. Diese bleibt stehen und wird während der Bauzeit für den durchgehenden Autobahnverkehr genutzt. Abgerissen wird lediglich die ältere Autobahnbrücke. Zusätzlich wird eine Behelfsbrücke errichtet, die ebenfalls dem durchgehenden Autobahnverkehr dienen soll. Hierdurch stehen insgesamt weiter vier Fahrstreifen auf der Autobahn zur Verfügung.

B 44 teilweise komplett zu

Der Abriss soll an einem Wochenende im Frühjahr nächsten Jahres über die Bühne gehen. Anschließend - ebenso an einem Wochenende - wird die Behelfsbrücke errichtet, um den Verkehr auf der A 6 in Richtung Rhein wieder fließen zu lassen. Im Zuge des Neuaufbaus der Brücke wird die B 44 an dieser Stelle voraussichtlich an fünf Wochenenden nicht befahren werden können, schätzt Mihatsch. Den Autofahrern gibt sie vor allem einen Rat: die Baustellen in dieser Zeit möglichst weiträumig zu umfahren.

Ein Rat, der womöglich schwer zu befolgen sein wird, betrachtet man sich die Sanierungsplanungen für die Autobahnen und Bundesstraßen in der Region (wir haben am 9. Februar im überregionalen Teil darüber berichtet). Wer im Herbst den Stau auf der A 6 umfahren und die Umleitung über Worms nehmen will, hat voraussichtlich Pech, denn auf der A 61 wird zwischen dem Kreuz Frankenthal und der Anschlussstelle Worms/Mörstadt zwischen September und November ebenso die Fahrbahn erneuert.

Und wer die A 6 umfahren will, indem er von der A 67 bei Lorsch ab- und in Richtung Worms fahren will, musste nach bisherigen Informationen mit Behinderungen auf der B 47 rechnen, die zwischen Riedrode und Lorsch erneuert wird. Doch inzwischen dämpft der Sprecher des Landesbetriebs Hessen Mobil, Jochen Vogel, dahingehende Besorgnisse. Denn die B 47 soll lediglich an den ersten beiden Wochenenden im April gesperrt werden, jeweils von Freitagabend bis Montagfrüh.

In dieser Zeit - also noch bevor die Bauarbeiten auf der A 6 beginnen - wird der Verkehr aus Richtung Worms über Lampertheim, die L 3110 nach Hüttenfeld und die L 3111 in Richtung Lorsch umgeleitet. Von Lorsch aus kommend führt die Umleitung über die L 3111 und die B 44 nach Bürstadt.

Auf der B 47 wird nach Vogels Worten Tag und Nacht gearbeitet. Während der Bauphase sei sie zwar für den Durchgangsverkehr gesperrt; für Rettungskräfte werde jedoch eine Passage freigehalten.