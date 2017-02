Lampertheim. Die Arbeitsgruppe Agenda 21 "Naturschutz-Landwirtschaft-Ressourcen" möchte ihre Projekte ausbauen. In der Vergangenheit wurden unter anderem Pflanz- und Pflegeaktionen durchgeführt und der Leinenzwang in der Brut- und Setzzeit in Lampertheim durchgesetzt. Im Arbeitskreis engagieren sich Bürger, die sich aktiv für den Umwelt- und Naturschutz einsetzen möchten. Wer sich auch in dieser Agendagruppe engagieren möchte, ist hierzu eingeladen.

Solidarische Landwirtschaft

Momentan stehen folgende Punkte auf der Tagesordnung der Agenda-Gruppe: Stadtwald Lampertheim (historische Aspekte der Waldgeschichte in Deutschland und Auswirkungen auf den Stadtwald Lampertheim) sowie die solidarische Landwirtschaft als Idee für Lampertheim.

Der Agenda-Arbeitskreis trifft sich an jedem zweiten Dienstag, jeweils ab 18 Uhr, im 1. Obergeschoss des Alten Rathauses. Das nächste Treffen findet am Dienstag, 14. Februar, statt. zg