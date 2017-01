Ganze Familie auf der Bühne

Lampertheim. Vorhang auf für "Rotkäppchen und der Wolf" heißt es am Dienstag, 31. Januar, in der Notkirche. Dann spielt das Allgäuer Märchentheater wieder in Lampertheim. Die neunköpfige Schauspieltruppe ist eng mit der Spargelstadt verbunden. Seit 30 Jahren kommt sie nach eigenen Angaben Winter für Winter her, um die Südhessen für klassische Geschichten der Gebrüder Grimm zu begeistern.

Die aus Marktoberdorf stammende Wanderbühne ist etwas Besonderes: Drei Generationen der Familie Sperlich stehen gemeinsam auf der Bühne. "In dieser Saison spielt Großmutter Maria passender Weise die Großmutter und ihre Enkeltochter Diana das Rotkäppchen", verrät Stefan Sperlich und lacht. Der 54-Jährige leitet derzeit gemeinsam mit seinem Bruder Henry (57) das kleine Familienunternehmen, das seit acht Generationen vom Vater auf den Sohn beziehungsweise die Söhne vererbt wird.

Im Sommerhalbjahr treten die Sperlichs im Allgäu und im Großraum München auf, im Herbst beziehen sie ihr Quartier in Speyer und bespielen von dort aus bis zum Frühjahr kleine Bühnen in einem Umkreis von 100 Kilometern. "Früher sind die Kinder deshalb ein halbes Jahr in Bayern und ein halbes Jahr in der Pfalz zur Schule gegangen", erzählt Stefan Sperlich im Gespräch mit dem "Südhessen Morgen". Heute ist der jüngste Sohn Roy 19 Jahre und längst festes Mitglied des Familienensembles.

Die Kinder werden bei den Sperlichs schon früh an die Schauspielerei herangeführt. "Im Alter von sechs bis acht Jahren hat unser Nachwuchs erste Bühnenluft geschnuppert und kleine Rolle übernommen - etwa ein lustiges Häschen, das zwischen den Kulissen herumspringt", erinnert sich Stefan Sperlich. Doch in der Familie sei es nie Verpflichtung gewesen, bei der darstellenden Kunst zu bleiben. "Das muss man mit Liebe und Herz machen oder einen anderen Weg gehen."

Eine Tochter sei beispielsweise Einzelhandelskauffrau geworden und betreibe mit ihrem Mann ein Autohaus. Verstehen kann Vater Stefan die Entscheidung. Er freut sich aber auch, dass drei inzwischen erwachsene Kinder der Großfamilie -Diana, Jane und Roy - weiter bei der Truppe sind.

Das Theaterleben ist nicht ganz leicht. Fünf bis sechs Vorstellungen hat das Familienunternehmen pro Woche. Und jeder Auftritt will organisiert sein. Daher ist der Kalender an den meisten Tagen proppenvoll. "Nach dem Frühstück um 7 Uhr brechen wir auf, um an einem Gastspielort Werbung zu machen", erklärt der Theatermann: Flyer austragen, Plakate aufhängen, mit der örtlichen Presse sprechen. Das gehört zur Vorbereitung - etwa zwei bis drei Wochen im Vorfeld einer ihrer Märchendarbietungen.

Dann geht es zurück nach Speyer zum Mittagessen und von dort aus zum aktuellen Spielort des Tages: Bühne aufbauen, Beschallung und Beleuchtung einrichten, Kasse öffnen, Aufführung. Danach Abbau und Abrechnung. So ein Arbeitstag endet selten vor 19 oder 20 Uhr.

"Theaterleben hält fit"

"Trotzdem hält das Theaterleben fit", meint Stefan Sperlich. Der Beweis: Seine Mutter Maria, die mit 81 Jahren noch immer gern die eine oder andere Märchenfigur mimt.

"Die Frauen halten bei uns gut zusammen", betont der Mann aus dem Allgäu. "Und es ist wichtig, dass die Partnerinnen zu so einem Unternehmen passen." Er und sein Bruder Henry hatten Glück. Seine Frau Christine ist Artistin, seine Schwägerin Sonja stammt aus einer Südtiroler Schauspielerfamilie.

Die Mitglieder des Allgäuer Märchentheaters pflegen die traditionelle Darstellungskunst. "Bei uns sieht ein Bär noch aus wie ein Bär", sagt Stefan Sperlich. "Vor allem die kleinen Zuschauer lieben das." Dennoch hat die Truppe - wie viele vergleichbare Ensembles auch - mit sinkenden Zuschauerzahlen zu kämpfen.

"Die Konkurrenz ist eben groß", meint der Schauspieler. Früher seien sie die einzige Wanderbühne gewesen, die eine Stadt wie Lampertheim besucht hätten. Heute sind es mehrere im Jahr. Ganz zu schweigen von der Konkurrenz durch die Medien Fernsehen und Internet, die ebenfalls permanent Unterhaltung bieten.

Dennoch haben die Sperlichs ein treues Stammpublikum. Etwa in der Spargelstadt: "Da sitzen schon öfter Leute, die früher mit ihren Kindern kamen und jetzt mit ihren Enkeln kommen." Das, so Stefan Sperlich, sei wohl das größte Kompliment für ein Familienschauspielunternehmen.