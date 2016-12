Garage und Laterne als Schutz

Dieb am Werk: Auch in Lampertheim und anderen Kommunen des Kreises Bergstraße nehmen die Autoaufbrüche zu.

Lampertheim. Für etliche Autofahrer gab es in diesem Jahr ein böses Erwachen: Als sie in ihr Fahrzeug einsteigen wollten, bemerkten sie zunächst die eingebrochene Fensterscheibe. Anschließend stellten sie fest, dass Navigationsgerät, Autoradio, Lenkrad oder Airbag - manchmal auch das gesamte elektronische Equipment - ausgebaut wurden. In zahlreichen Polizeimeldungen berichtete auch der "Südhessen Morgen" von zunehmenden Autoaufbrüchen und geplünderten Fahrzeugen. Purer Zufall - oder hat der Wahnsinn Methode?

"Autoaufbrüche sind der Bereich, der uns derzeit am meisten beschäftigt", bestätigt der Leiter der Polizeidirektion in Heppenheim, Jörg Kasper, auf Anfrage. Bei diesen Delikten verzeichne die Polizei den stärksten Zuwachs. Hingegen seien Wohnungseinbrüche im Bereich der Heppenheimer Polizeidirektion rückläufig. Dass die Wohnungseinbrecher nun auf Fahrzeuge umgeschwenkt seien, will Kasper freilich nicht bestätigen. Zumal es in der Region zu teilweise gegenläufigen Entwicklungen komme; so sei die Zahl der Autoaufbrüche im Kreis Groß-Gerau gegenüber jener im Kreis Bergstraße gesunken. Nach den Erfahrungen der Polizei handelt es sich bei den Autoaufbrüchen um zwei voneinander zu unterscheidende Delikte: So würden einerseits Zufallsaufbrüche verzeichnet, etwa wenn die Autoinsassen Wertsachen im Fahrzeug liegen lassen. Im anderen Fall handele es sich um Gelegenheitstäter, die zielgerichtet nach mit hochwertiger Technik ausgerüsteten Fahrzeugen suchten. Deshalb fänden sich unter den heimgesuchten Modellen häufig Marken von BMW, Mercedes oder VW, meint Jörg Kasper.

Scharf auf Wertsachen

Auch kann die Polizei mittlerweile Orte und Gegenden benennen, die von potenziellen Autoaufbrechern mit Vorliebe aufgesucht werden. Stellflächen an Friedhöfen oder Schwimmbädern beispielsweise, oder Ausflugsparkplätze. Appelle der Polizei, zumindest keine Wertsachen im Auto liegen zu lassen, hatten nach Auskunft des Heppenheimer Polizeichefs bislang nicht den gewünschten Erfolg. Oftmals rechneten Autofahrer nicht damit, dass ihr Wagen binnen weniger Minuten geplündert werden könne. Deshalb sei es auch ratsam, Wertsachen mit sich zu führen, selbst wenn es sich lediglich um den Gang zum Zigaretten- oder zum Parkautomaten handele.

Warum die Einbrecher so scharf auf technisch hochqualitative Lenkräder oder Bordanlagen sind, erklärt sich nach Kaspers Angaben leicht: In östlichen Teilen der Erde - vor allem in China oder Russland - seien solche Geräte als Ersatz für kaputte Apparate begehrt. Auf dortigen Absatzmärkten finde das Diebesgut aus Europa mittlerweile rasenden Absatz.

Lampertheim, Bensheim und Viernheim zählen nach Kaspers Angaben zu den Kommunen im Kreis Bergstraße mit der höchsten Einbruchrate bei Autos. Schwerpunkte in diesen Städten seien vor allem höherwertige Wohngebiete. Diese würden von Ganoven gezielt aufgesucht, weil sie dort in der Regel teure Autos vorfänden.

Die Tatzeiten erstrecken sich laut Kasper vor allem auf die Nacht- und Morgenstunden zwischen 0 und 5 Uhr. Nicht selten werden der Polizei binnen einer Nacht mehrere Autoaufbrüche in einer Straße oder einem Wohnviertel gemeldet. Doch was hilft gegen den Technikklau im Auto? Nach den Erfahrungen des Polizeichefs kann das Auge des wachsamen Nachbarn durchaus Schlimmeres verhüten. Ratsam sei es ebenso, das Fahrzeug möglichst beleuchtet - etwa unter einer Straßenlaterne - abzustellen. Im günstigsten Fall verfüge der Autobesitzer über eine Garage. Zur Not tue es auch eine Alarmanlage.

Zeugenhinweise erbeten

Auch erbittet die Polizei nach Autoaufbrüchen regelmäßig Zeugenhinweise. "Das hilft uns immer", meint Jörg Kasper. Doch die Hinweise fielen eher spärlich aus. Und die Ermittlungen erwiesen sich auch nach Zeugenbeobachtungen als schwierig, da es sich nach Kenntnissen der Polizei bei den Dieben in der Regel um Banden handele, die aus osteuropäischen Ländern stammten.

Dies bestätigt auch die Sprecherin des Polizeipräsidiums Südhessen in Darmstadt, Christine Kobus. Im Präsidium sei eine Arbeitsgemeinschaft eingerichtet worden, die sich um die geschilderten Vorfälle und deren Aufklärung kümmert. Den besten Schutz fürs kostbare Blech sieht auch Kobus in der Prävention durch die Autofahrer selbst. Glücklich, wer in diesen Tagen eine Garage sein eigen nennen kann.