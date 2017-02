Gastgeber ohne Glück

Gleich mehrere Lampertheimer Teams mischten beim AH-Turnier mit. Am besten schnitten die Soma I und II ab, die auf die Plätze zwei und drei kamen.

Lampertheim. Das AH-Turnier des VfB Lampertheim ist seit vielen Jahren ein echter Magnet für die Seniorenfußballer der Region. Am Wochenende traten dort wieder 13 Teams aus drei Bundesländern an. Dabei hatte die Veranstaltung viel Lokalkolorit zu bieten, denn sowohl der VfB als auch der Turnverein warteten mit je zwei Mannschaften auf, dazu kam noch die Olympia: Die Spargelstadt war also stark vertreten.

Dass die Organisation eines solchen Wettbewerbes kein reines Vergnügen ist, zeigte sich schon kurz nach Beginn. Ohne abzusagen erschien der gemeldete SV Mannheim einfach nicht und brachte die Verantwortlichen so ganz schön ins Schwitzen. Nachdem der Modus dann geändert war, gab es keine weiteren Hindernisse mehr zu überwinden.

Bei einer Spielzeit von zehn Minuten wurde jede Partie mit einem Torwart und vier Feldspielern bestritten. Das Geschehen präsentierte sich von Anfang an spannend, die Ergebnisse knapp. Mit präzisem Kurzpass-Spiel versuchten die Akteure einen schnellen Raumgewinn zu erzielen, der eine oder andere Kicker versuchte mangelnde Fitness mit größerem Eifer wettzumachen.

Olympianer in der Vorrunde raus

Für die Gastgeber gestaltete sich der Verlauf nicht optimal. Die erste und die zweite Mannschaft des VfB schieden schon in der Vorrunde sieglos aus, das gleiche Schicksal war den Olympianern beschieden. Die Sondermannschaft des TV schaffte es dagegen mit beiden Teams ins Halbfinale. Dort unterlag Soma II gegen den Turnverein Lorsch mit 0:2, während Soma I nach einem hart umkämpften 1:0 gegen Titelverteidiger SG Hemsbach ins Endspiel einzog.

In der folgenden Partie um Platz drei schlug Soma II Hemsbach nach Neun-Meter-Schießen mit 3:1. Das Finale und somit das Turnier gewannen die Lorscher. Der Turnverein schlug Soma I deutlich mit 3:0. jkl