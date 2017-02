Gastgeber zeigen sich mit geschlossener Mannschaftsleistung überlegen

Lampertheim. Am vergangenen Samstag kam es bei Tabellenführer TV Haibach zur mit Spannung erwarteten Spitzenbegegnung mit dem Zweitplatzierten SG Lampertheim. Die Spargelstädter, die in der Rückrunde noch keine Begegnung verloren haben, reisten optimistisch mit der Hoffnung an, beide Punkte mit nach Hause nehmen zu können. Allerdings zeigten sich die Gastgeber hervorragend eingestellt und ließen sich nicht überrumpeln.

Bei der über vier Bahnen ausgetragenen Begegnung blieb die Partie zunächst spannend. Peter Suppes kam leider mit einer Bahn nicht zurecht, ließ sich deswegen allerdings nicht aus der Ruhe bringen. Mit den letzten 50 Wurf (241) rettete er zumindest noch 889 Punkte, musste aber mit der schwächsten Leistung des Tages 42 Zähler gegen Steffen Mattheis (931) abgeben. Dass die Begegnung nicht bereits hier zugunsten der Gastgeber entschieden wurde, lag an Bernd Günderoth, der kurzfristig für Holger Thiemig einspringen musste. Günderoth bespielte eine Bahn mit hervorragenden 265 Punkten und kam so auf ein ordentliches Gesamtergebnis von 938 Punkten. Mit dieser Leistung hielt er mit seinem Gegenüber, Armin Reis (941), mit und gab lediglich zwei Zähler ab. Somit ging das Mittelpaar mit einem Rückstand von 45 Punkten auf die Bahn. Hier gab es mit drei Tausendern großen Kegelsport zu sehen. Dass Steffen Back diese Marke verfehlte, soll seine Leistung keinesfalls schmälern. Mit vier nahezu gleich starken Durchgängen (240/229/242/258) schraubte er seine Leistung auf hervorragende 969 Punkte. Allerdings hatte er mit Markus Brunner (1030) den besten Kegler der Gastgeber gegen sich und gab die vorentscheidenden 61 Zähler ab.

Kevin Günderoth stark verbessert

Kevin Günderoth zeigte sich gegenüber der Vorwoche stark verbessert und brachte mit vier starken Durchgängen (265/239/270/244) die Bestleistung der Lampertheimer auf die Bahnen in Haibach. Zudem war er der einzige Spieler, der an diesem Tag ohne Fehler von den Bahnen ging. Diese Topleistung brachte die Gäste allerdings nicht wieder zurück ins Spiel, da Thomas Haas (1008) ebenfalls die 1000er-Marke überspielte und nur zehn Holz abgab. Minus 96 stand es auf der Tafel, und nur die größten Optimisten rechneten hier noch mit einer Wende des Spiels bei den heimstarken Haibachern. Patrik Strech spielte an diesem Tag mit seinen 9259 Punkten zwar ein ordentliches Resultat, zeigte sich aber zu "brav", um das Spiel zu kippen. Zudem hatte er mit Marco Mattheis (1002) einen weiteren Spieler mit Topleistung gegen sich. Dass die Niederlage nicht ausuferte, war Niklas Schulz zuzuschreiben. Auch er zeigte an diesem Tag mit seinen starken Durchgängen (244/241/263/255) Kegelsport vom Feinsten. Mit insgesamt 1003 Punkten zeigte er zum wiederholten Mal, dass er sich in einer bestechenden und ausgeglichenen Form befindet. Sein Gegenüber Steffen Elbert (948) gab zwar 55 Zähler ab, sicherte aber mit dieser Leistung den klaren und verdienten 5860:5746-Erfolg der Gastgeber, denen der Titel in diesem Jahr sicher scheint. Allerdings müssen sich die Lampertheimer nicht zu sehr ärgern. Zum einen hat man auswärts mit dem gezeigten Ergebnis nicht enttäuscht, zum anderen haben sie das Erreichen des zweiten Platzes und somit die Berechtigung zur Relegation noch in der eigenen Hand.

Zwar gewannen die Verfolger Mehlingen und Hainhausen, aber Mehlingen empfängt man am letzten Spieltag zu Hause und gegenüber Heinhausen ist man noch zwei Punkte besser.

Am kommenden Wochenende haben die Bundesligakegler frei. Am 4. März empfängt die SG Lampertheim die Mannschaft aus Mainz/Essenheim, die den Lampertheimern in der Vorrunde eine schmerzliche Niederlage beibrachte. zg