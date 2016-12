Lampertheim. Die Öffnungstermine der Abfallsammelstellen in Lampertheim und im Stadtteil Hofheim am 24. und 31. Dezember sowie im Stadtteil Hüttenfeld am 27. Dezember entfallen. Die städtische Sammelstelle in Hofheim ist ebenfalls an Heiligabend und Silvester geschlossen. Ersatzweise ist die Sammelstelle Hofheim am Donnerstag, 22. Dezember, und am Montag, 2. Januar, jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Die städtische Sammelstelle in Hüttenfeld ist am Dienstag, 27. Dezamber, geschlossen. Ab Dienstag, 3. Januar, ist sie wieder wie gewohnt geöffnet.

Auch der Wertstoffhof in Lampertheim-Mitte, Klärwerkstraße 6-8, ist Heiligabend und Silvester geschlossen. Er ist am Dienstag, 27. Dezember, von 14 bis 16 Uhr und am Donnerstag, 29. Dezember, von 14 bis 18 Uhr wie gewohnt geöffnet. zg